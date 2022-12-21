Gençlerin CovId-19 salgınının en çok etkilenen ilk beş ülkeden biri Türkiye oldu
CovId-19 salgınının çocuklara etkileri üzerine 20 ülkede, yaklaşık 24 bin çocuğun katılımıyla araştırma yürütüldü. Sonuçlara göre, Türkiye, çocukların en çok kaygı duyduğu ikinci, mutsuz olduğu dördüncü ülke.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından düzenlenen seminerde, salgın döneminde farklı ülkelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Covid-19 ve Çocuğun İyi Olma Hali” araştırmalarının sonuçları açıklandı. 20 ülkede, yaklaşık 24 bin çocuğun katılımıyla yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye, salgın döneminde çocukların en fazla kaygı duyduğu ikinci ülke oldu. Araştırmaya göre, Türkiye, çocukların mutluluğunun salgın öncesine kıyasla en fazla azaldığı ilk beş ülke arasında.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Prof. Dr. Emre Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Başak Akkan ile Çocuk Çalışmaları Birimi Koordinatörü Gözde Durmuş yürüttükleri araştırmaların sonuçlarını aktardı. Araştırma, çocukların uzun süre evde kapalı kaldığı, okullarından ve arkadaşlarından uzak kaldıkları 2020 ve 2021 yaz dönemlerinde yapıldı.
“Çocukların İyi Olma Halleri ve Hayatları Hakkındaki Görüşleri” başlıklı araştırmaya, 10-12 yaş aralığında 804 çocuk katıldı. Uzaktan ve yüz yüze yapılan araştırma, çocukların salgın döneminde kendilerini birçok açıdan daha mutsuz hissettiklerini ortaya koydu.
DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ
Araştırmanın bulguları şöyle:
- Salgın öncesine kıyasla çocukların öznel iyi olma hallerinde en fazla düşüş Bangladeş’te gözlemleniyor. Türkiye’de salgın öncesinde 10 üzerinden 8.5 olan ortalama memnuniyet, 5.8 olarak hesaplandı, bu oranla Türkiye çocukların mutsuzluğu açısından dördüncü sırada yer aldı.
UZAKTAN EĞİTİMDE SONDAN İKİNCİ
- Araştırmanın saha çalışmasının yapıldığı dönemde çocukların önemli bir kesiminin koronavirüsten dolayı kaygılandığı ortaya çıktı. Çocukların yüzde 51’i hastalığı düşündüğünde ellerinin terlediğini, yüzde 44’ü yakalanmaktan korktuğunu söylerken üçte biri koronavirüsle ilgili haberler gördüğünde kaygılandığını belirtti. Türkiye, çocukların duyduğu kaygılar açısından Endonezya’dan sonra en yüksek ikinci ortalamaya sahip.
- Bulgular, araştırmaya katılan en düşük sosyoekonomik statüye sahip çocukların daha düşük yaşamdan memnuniyete sahip olduklarını gösteriyor.
- Türkiye’de çocukların kendilerini en fazla güvende hissettikleri yer evleriyken okulda ya da mahallede kendisini güvende hissedenlerin oranı yüzde 40.
- Türkiye’de araştırmaya katılan çocukların sadece yüzde 46’sı eğitimlerine uzaktan devam edebildiğini belirtti. Bu oranlaTürkiye, İtalya’yı takip ederek sondan ikinci sırada yer alıyor.
Video Haberler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Dan Bilzerian'dan 'Nusret' ifşası: Tam 8 yıldır...
- Guterres'ten Ukrayna-Rusya savaşı mesajı
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
- Emekli amiraller davasında karar çıktı
- Nihal Bengisu Karaca'dan 'altılı masa' sürprizi
- 28 Şubat hükümlüsü Korgeneral Vural Avar cezaevinde öldü
- Soylu'ya sert sözler: 'Önce ağzını yıkayacaksın'
- Hakaret ‘Soylu’nun görevi’ dahilindeymiş!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan göndermeli yanıt
- İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yorum