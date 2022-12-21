Gençlerin CovId-19 salgınının en çok etkilenen ilk beş ülkeden biri Türkiye oldu

21 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından düzenlenen seminerde, salgın döneminde farklı ülkelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Covid-19 ve Çocuğun İyi Olma Hali” araştırmalarının sonuçları açıklandı. 20 ülkede, yaklaşık 24 bin çocuğun katılımıyla yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye, salgın döneminde çocukların en fazla kaygı duyduğu ikinci ülke oldu. Araştırmaya göre, Türkiye, çocukların mutluluğunun salgın öncesine kıyasla en fazla azaldığı ilk beş ülke arasında.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Prof. Dr. Emre Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Başak Akkan ile Çocuk Çalışmaları Birimi Koordinatörü Gözde Durmuş yürüttükleri araştırmaların sonuçlarını aktardı. Araştırma, çocukların uzun süre evde kapalı kaldığı, okullarından ve arkadaşlarından uzak kaldıkları 2020 ve 2021 yaz dönemlerinde yapıldı.

“Çocukların İyi Olma Halleri ve Hayatları Hakkındaki Görüşleri” başlıklı araştırmaya, 10-12 yaş aralığında 804 çocuk katıldı. Uzaktan ve yüz yüze yapılan araştırma, çocukların salgın döneminde kendilerini birçok açıdan daha mutsuz hissettiklerini ortaya koydu.

DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ

Araştırmanın bulguları şöyle:

- Salgın öncesine kıyasla çocukların öznel iyi olma hallerinde en fazla düşüş Bangladeş’te gözlemleniyor. Türkiye’de salgın öncesinde 10 üzerinden 8.5 olan ortalama memnuniyet, 5.8 olarak hesaplandı, bu oranla Türkiye çocukların mutsuzluğu açısından dördüncü sırada yer aldı.

UZAKTAN EĞİTİMDE SONDAN İKİNCİ

- Araştırmanın saha çalışmasının yapıldığı dönemde çocukların önemli bir kesiminin koronavirüsten dolayı kaygılandığı ortaya çıktı. Çocukların yüzde 51’i hastalığı düşündüğünde ellerinin terlediğini, yüzde 44’ü yakalanmaktan korktuğunu söylerken üçte biri koronavirüsle ilgili haberler gördüğünde kaygılandığını belirtti. Türkiye, çocukların duyduğu kaygılar açısından Endonezya’dan sonra en yüksek ikinci ortalamaya sahip.

- Bulgular, araştırmaya katılan en düşük sosyoekonomik statüye sahip çocukların daha düşük yaşamdan memnuniyete sahip olduklarını gösteriyor.

- Türkiye’de çocukların kendilerini en fazla güvende hissettikleri yer evleriyken okulda ya da mahallede kendisini güvende hissedenlerin oranı yüzde 40.

- Türkiye’de araştırmaya katılan çocukların sadece yüzde 46’sı eğitimlerine uzaktan devam edebildiğini belirtti. Bu oranlaTürkiye, İtalya’yı takip ederek sondan ikinci sırada yer alıyor.