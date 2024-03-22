Karabük Üniversitesi'nde birçok öğrenci HPV ve HIV belirtileriyle hastanelere başvurdu

Karabük Üniversitesi'nin Instagram 'itiraf sayfası'nda siyah öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan erkek ve kadın öğrencilerin iddiaları gündem oldu. Öğrencilerin bazıları HPV bazıları da HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:30
Karabük Üniversitesi'nde birçok öğrenci HPV ve HIV belirtileriyle hastanelere başvurdu
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Instagram'daki 'Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası' isimli hesapta siyah öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan Türk erkek ve kadın öğrencilerin 'itirafları' gündem oldu. Kimi HPV kimi de HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlattı.

Yeniçağ'ın haberine göre; Karabük Üniversitesi'nde 98 farklı ülkeden 12 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin ise yaklaşık 6 binini Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler oluşturuyor.

Instagram'da yayın yapan Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası'ndaki öğrencilerin iddiaları sosyal medyayı karıştırdı.

HPV VE HIV BELİRTİLERİYLE HASTANELERE GİTTİLER

İddiaya göre Karabük'te eğitim gören siyah öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan bazı erkek ve kadın öğrenciler hastalık kaptı.

Öğrenciler HPV ve HIV şüphesiyle hastaneye gitti. İddialara ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

İşte Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası'nda yaşadığı olayları anlatan öğrenciler...


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