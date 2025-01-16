Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur: Ağız-diş sağlığı politikası çürüdü

Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:13

Güncelleme: 16.01.2025 - 10:43

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur diş hekimlerinin sorunları ve isteklerine ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. “Koruyucu sağlık sistemi odaklı olmayan, plansız ve piyasacı sağlık sisteminin toplum ağız ve diş sağlığı politikası çürümüş ve altında sağlık çalışanları kalmıştır” diyen Uğur sorunlara ilişkin şunları söyledi:

“MHRS sistemi hastaların talep sayısını karşılayamamaktadır. MHRS sayısı 10-15 dakikalık zaman aralıklarında hastaya hizmet sunmaya yetmemektedir. Dental ünit sayısının yetersizdir ve hasta sayısını karşılayamamaktadır. Bir hekime bir ağız ve diş sağlığı teknikeri/dental asistan olanağı çoğu yerde karşılanamamaktadır. 4 elle çalışma kuralı için yeterli koşul sağlanamamaktadır. Hizmet verebilmek için tüm işler tek sağlık personeli ile meslek tanımı olmaksızın yaptırılmakta çapraz kontaminasyon olmakta ve kontamine alanda çalışılmaktadır. Dental protez hizmetlerinin neredeyse tamamı özel sektöre teslim ve taşere edilmiştir. Özel diş protez laboratuvarları ihale ile hizmet vermektedir ve bu şartlarda kalifiye personel sayısı az veya yetersizdir.”

''NÖBETİN DEVAMI DOĞRU DEĞİL''

Ağız ve diş sağlığına ulaşımın yetersiz olduğu bu tabloda Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri ve Merkezleri’nde uygulanan 24 saatlik nöbet sistemini devam ettirmenin doğru olmadığını belirten Uğur, “Diş tedavilerinin acili olmaz. Bu uygulama iş gücünün ve fiziki imkanların verimli kullanılmasının önünde bir engeldir. Tedavi imkanına ulaşamayan hastalar nöbetlere başvurmakta ve artan ilaç kullanımı halk sağlığını tehdit etmektedir. Hastanın talep ve ısrarları ile hekimler akılcı ilaç kullanımının temel ilkelerini terk etmek durumda kalmaktadır” dedi.

''VARDİYA ÇÖZMEZ''

Vardiya sistemindeki temel amacın “MHRS sayını arttırmak, oluşan talep sayılarının karşılanması ve daha fazla hasta girişi ile kâr sağlamak” olduğunu belirten Uğur, “Hastaların kendi çalışma saatleri dışında diş sağlığı hizmetlerine ulaşabilmesinin sağlanması diğer bir amaçtır. Vardiya sistemi bu sorunu çözemez. Koruyucu sağlık hizmetlerinin planlanmadığı, toplum ağız sağlığının geliştirilmesi yönünde bir adım atılmadığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile devletin etkinliği azaltıldığı ve merkezi planlama/denetleme ilkesinin kalktığı, piyasa kuralları ile belirlenen süreç, sistemi bu noktaya getirmiştir. Ancak koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilerek ve planlı bir sağlık politikası uygulanarak artan hasta sayısı azaltılabilir. Sağlık hizmetlerine erişmek bir haktır ve çalışma koşulları bu hakka ulaşmaya engel olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

''YALNIZ BIRAKILMAKTALAR''

Vardiya sisteminde çoğu işlemin ötelendiğini ifade eden Uğur, “Randevular uzamakta, hastalar için bu durum tahammül edilemez boyutta olmaktadır. Yetersiz alt yapılı hastanelerde düzen, temizlik ve sterilizasyon sağlanamamaktadır” dedi. İdari birimlerin vardiyaya dahil edilmemesine tepki gösteren Uğur, “ Başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanları yalnız bırakılmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

''UYGUN ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLANMALI''

Diş hekimlerinin isteklerine ilişkin konuşan Uğur, “Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri ve Merkezleri’nde nüfusa dayalı hekim ataması yapılmalı. MHRS sayıları ve zamanları hastalara insani uygun hizmet verecek şekilde düzenlenmeli, iller arasında idarelerin inisiyatifine bırakılan farklı MHRS uygulamaları son bulmalıdır. Diş hekimleri çalışma sürelerini kendileri planlayabilmelidir. Diş hekimlerinin insanca çalışabileceği koşullar ve insan sağlığına uygun bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Kendi muayene odalarında yeterli tıbbi donanım oluşturulmalıdır. Diş hekimlerinin taban, teşvik, sabit ek ödeme, maaş ödemeleri gibi farklı kalemlerden maaş almaları değil, esas olan tek kalem ve emekliliğe yansıyan maaş almaları sağlanmalıdır” dedi.