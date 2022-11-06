Göğsünde kitle tespit edilen hastaya 2024 Ocak için gün verdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın övündüğü ‘sağlık reformu’nda randevu 2024 yılına ancak alınıyor. Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde göğsünde kitle tespit edilen bir hastaya tam iki yıl sonrası için randevu verildi.

Sarp Sağkal
06 Kasım 2022 Pazar, 02:30
Göğsünde kitle tespit edilen hastaya 2024 Ocak için gün verdiler
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Ankara’da İbn-i Sina Hastanesi’nde tedavi gören bir hastaya meme ultrasonu çektirmek için iki yıl sonrasına randevu verildi.

Konuya ilişkin bilgileri paylaşan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “AKP sağlık sistemini öyle bir hale getirdi ki vatandaş kanserden ölüm döşeğindeyken teşhisini yeni alabiliyor. Tedavi gören bir hastaya, üç ay sonra yaptırması istenilerek meme ultrasonu çektir denmiş. Ama randevu 2024’ün ocak ayına verilmiş. İşte AKP’nin sağlıkta reform yaptık dediği sistemin hali budur” dedi. 

"ERKEN TANI KOLAY, ULTRASON ZOR"

Bakanlığın uygulamalarıyla çeliştiğine dikkat çeken Taşcıer, “2022 yılındayız, bir ultrason randevusu bile ancak 2024’e alınabiliyor. Sağlık Bakanı ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında yaptığı açıklamada erken tanının ne kadar kolay olduğunu anlatıyordu. Erken tanı kolay ama vatandaş ultrason cihazıyla yan yana gelemiyor. Nasıl erken teşhis alacaklar? AKP’nin beceriksiz sağlık politikasının faturasını, halk sağlığından olarak ödüyor” diye konuştu.


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