Göğüs ağrısı yaşayanlar dikkat: Akciğer kanseri olabilir!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 18:15

Güncelleme: 11.12.2023 - 18:15

Dünya genelinde birçok kişi, göğüs ağrısı şikayetiyle doktora başvururken, bu rahatsızlığın nedeni hakkında yanlış düşüncelere kapılabiliyor. Bunların başında kalp krizi gelirken, uzmanlar ise her göğüs ağrısının kalp kriziyle ilgili olmadığını ve kansere işaret edebileceğine dikkat çekiyor. Göğüs ağrısının başta kalp ve akciğer hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorunundan kaynaklanabileceğini söyleyen Medicana International Ankara Hastanesi’nde görev yapan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Reha Çelik ise göğüs ağrısıyla ilgili bilinmeyenleri ve yanlış bilinen doğruları açıkladı.

“Akciğer kanseri hastalarının 4’te üçünde öksürük ve kanlı balgam görülüyor”

Prof. Dr. Muhammet Reha Çelik konuya dair, “Göğüs ağrısı, başta kalp ve akciğer hastalıkları olmak üzere, bazı sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Koroner kalp hastalığı, miyokardit, aort diseksiyonu gibi kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra akciğer kanseri gibi solunum yolu hastalıkları da göğüs ağrısına neden olabilir” diyerek akciğer kanserinin belirtilerini şu sözlerle paylaştı:

“Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi inatçı öksürüktür. Ayrıca göğüs ağrısı, nefes darlığı, ateş, ses kısıklığı, yüzde ve boyunda şişlik; omuz, kol, sırt ve ağrısı, yutma güçlüğü, balgamda kan görülmesi de akciğer kanserinin belirtilerindendir. Akciğer kanseri hastalarının 4’te üçünde öksürük ve zaman zaman buna eşlik eden kanlı balgam semptomları görülebilir. Baş ve kemik ağrısı, yorgunluk ve halsizlik de akciğer kanserinin yayılma belirtileri olabilir. Ancak, akciğer kanserinin her zaman belirti göstermediği, bazen tesadüfen saptanabileceği unutulmamalıdır.”

“Sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma ihtimali 30 kat fazla”

Akciğer kanserinin oluştuğu bölgeye göre farklı belirtiler gösterebildiğinin altını çizen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Reha Çelik, “Örneğin, akciğer kanseri ses tellerinin hareketlerini sağlayan siniri etkileyerek ses kısıklığına yol açabilir ve bu, akciğer kanserinin en erken belirtileri arasında yer alıyor. Ses kısıklığınız iki hafta veya daha uzun sürüyorsa tıbbi yardım almanız gerekiyor demektir” şeklinde konuşarak akciğer kanserinin nedenlerini de şöyle sıraladı:

“Akciğer kanserinin en yaygın nedeni sigaradır. Ancak hayatında hiç sigara içmemiş kişilerde de akciğer kanseri ortaya çıkabiliyor. Öte yandan sigara, akciğer kanserinin en büyük risk faktörüyken, vakaların %85’inden fazlası sigaradan kaynaklanıyor. Araştırmalar, sigara içen kişilerin akciğer kanserine yakalanma riskinin, hiç sigara içmeyen kişilere göre 30 kata kadar daha fazla olduğunu gösteriyor.”

Risk taşıyanlar, düşük doz bilgisayarlı tomografi ile yıllık tarama yaptırmalı

Akciğer kanseri için yüksek risk taşıyanların düşük doz bilgisayarlı tomografi ile yıllık akciğer kanseri taraması yaptırması gerektiğinin altını çizen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Reha Çelik, “Akciğer kanseri taraması, genellikle 45 yaş ve üzeri, uzun yıllardır yoğun sigara içen ve sağlık durumu iyi olan kişilere öneriliyor. Akciğer kanseri belirti ve semptomları olan kişilerden bazı testler isteniyor. Gerekirse akciğer röntgeni veya bilgisayarlı tomografi taraması da yapılıyor. Balgamlı öksürük görüldüğünde ise balgam örneği alınarak laboratuvarda incelenebiliyor. Tümör olduğu düşünülen bir doku örneği, biyopsi adı verilen bir yöntemle araştırılıyor. Sonuçlara göre tanı konuyor ve tedavi planlanıyor. Göğüs cerrahisi tedavilerinde en güncel gelişmeler ve minimal invaziv ameliyat tekniklerinin kullanılması (videotorakoskopik ameliyatlar- VATS), çok daha küçük kesi veya kesiler ile ameliyat yapılmasını ve hastanın ameliyat sonrasında daha az ağrı ve yan etkiler ile daha hızlı iyileşmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.