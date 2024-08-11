Göz doktorundan sıcak havalarda dışarıya çıkanlara güneş gözlüğü uyarısı

Yayınlanma: 11.08.2024 - 11:54

Güncelleme: 11.08.2024 - 11:54

Yaz aylarında güneşin de etkisini iyiden iyiye hissettirmesiyle güneş gözlüğü kullanımı da büyük bir yere sahip oluyor. Güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz eden güneş gözlükleri, sahteleri tercih edildiğinde tam tersi bir etki ile ciddi hastalıklara yol açıyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Gazi Bekir Özçakmakçı, güneş ışınlarının dünyaya ultraviyole ışınları olarak yansımakta olduğunu, göz kapağı ve gözlerde birçok yan etkisi bulunmakta olduğunu söyledi. Göz kapağında özellikle deri kanserleri başta olmak üzere birçok problemlere sebep olmakta olduğunu belirten Dr. Özçakmakçı, "Aynı zamanda gözün şeffaf tabakası olan korneada, gözün beyaz tabakası olan konjonktivada lekelenmeler ve aynı zamanda kanserlere sebep olabilmektedir. Göz kuruluğu bunun en başında gelmektedir. Bunun dışında, gözümüzün şeffaf merceği de kataraktlara neden olabilir. Görme merkezimizde ise genellikle ileri yaşlarda gördüğümüz sarı nokta hastalığını hızlandırabilir” dedi.

"Güneş ışınlarından korunmak için özellikle saat 10.00-16.00 arasında eğer işimiz çok yoksa mutlaka dışarıya çıkmamalıyız" diyen Dr. Özçakmakçı, "Eğer işimiz var ise ve mutlaka dışarı çıkmamamız gerekiyorsa, başta güneş kremleri göz çevremize uygulanmalı ve bunun dışında mutlaka güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Güneş gözlüğü için şöyle bir parantez açmamız lazım, Mutlaka doktor önerisi ile kullanmalıyız; aynı zamanda belirli markaların onay almış camları kullanmak göz sağlığı üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.