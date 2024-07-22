Gözlük kullanmak tarihe karışıyor: Ünlü isimden göz yogası tavsiyesi

Yayınlanma: 22.07.2024 - 13:00

Güncelleme: 22.07.2024 - 13:00

Beatles üyesi, Hindistan'da göz egzersizi yapmayı öğrendiğini ve o zamandan beri bunu uyguladığını anlattı.

BBC'nin haberine göre; Şarkıcı Paul McCartney göz kaslarını çalıştırmanın gözlüğe olan ihtiyacı azaltabileceğine inanıyor.

McCartney bu egzersizlerden bazılarını YouTube'da da gösterdi.

Peki göz yogası nedir? Göz egzersizi yapmak gerçekten gözlük ihtiyacını azaltabilir mi?

Göz yogası binlerce yıldır uygulanıyor ve farklı türleri bulunuyor. Bilinci artırmaya ve ruhsal uyanışı geliştirmeye yardımcı olduğuna inanılan Hindistan kökenli Tratak Kriya bu yoga türlerinden biri.

Sanskritçe’de "tratak" kelimesi "bakmak" anlamına geliyor ve yaş akana kadar gözünü kırpmadan mum alevi gibi bir şeye bakmanın karşılığı olarak kullanıyor.

19. yüzyılın sonlarında, New York’ta bir göz doktoru olan Doktor William Bates, göz egzersizlerinin gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini savunduğu kitabını yayımladı.

Bates Yöntemi adını verdiği bu metoda göre, gözlük camını değiştirmek yerine; sık sık göz kırpmak, gözleri kapatarak harfleri görselleştirmek, harflerin ana hatlarına odaklanmak gibi görselleştirme tekniklerini öneriyordu.

Bates'in göz egzersizlerini içeren bir internet sitesi bugün hala onun çalışmalarını tanıtıyor. Ancak Bates'in teorisinin gözün hareketi ve odaklanması sırasında şeklinin değiştiği önermesi fizyolojik olarak doğru değil.

International Journal of Yoga dergisinde 2018 yılında yayınlanan bir araştırmada, Bates egzersizleri ile "trakat" uygulayan gruplar incelendi. İki grubun görme keskinliği ve kırma kusuru karşılaştırıldı.

Çalışma, yapılan hiçbir egzersizin kırma kusuru veya görme keskinliği açısından fark yaratmadığı sonucunu açıkladı. Oftalmologlar, Bates yöntemine, yalnızca kanıt eksikliği açısından değil, aynı zamanda retinayı güneş ışığına aşırı maruz bırakmayı önerdiği gerekçesiyle de karşı çıkıyor. Göz yogası veya Bates teorisi egzersizlerinin görmeyi neden düzeltemeyeceğini anlamak için gözün yapısını ve nasıl gördüğümüzü anlamak yararlı olacaktır.