Göz uzmanlarından mevsim uyarısı
Göz uzmanları, kış mevsiminin kendini hissettirdiği bu dönemde bazı solunum yolu enfeksiyonlarının gözde oluşabilecek rahatsızlıkları tetikleyici olabileceğine dikkat çekerek uyarılarda bulundular.
Göz uzmanları kış mevsiminin yaklaştığı bu dönemde vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Her mevsimin, her dönemin gözlere yönelik bazı rahatsızlıklarının olabildiğine dikkat çeken Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Baran Bari İlhan, “Havaların soğuması ve sonbahar mevsimi, üveit hastalarının üveitlerinin nüksetmesini ve atak geçirme ihtimalini arttırabildiği bir dönemdir. Özellikle üveit hastalarının bu konuda dikkatli olmasını istiyoruz. Aynı zamanda gözyaşı kanalında sıkıntı olan hastalarda, göz yaşarmalarının artma ihtimalleri olabilir. Bu tür durumlarda hastaların doktorlarına başvurup, kontrollerini yapmalarında fayda var. Şu an grip ve nezlenin arttığı bir dönemdir. Solonum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte sonbahar ve kış aylarında daha fazla karşılaştığımız göz ve üst solunum yolları hastalıkları, beraberinde ishale kadar gidebilen bazı rahatsızlıkları tetikleyici olabiliyor. Bundan dolayı bu dönemde bu konularda dikkatli olmakta fayda vardır” dedi.
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