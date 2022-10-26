Suç örgütlerine 'Nefes-2 Operasyonu': 198 kişi hakkında gözaltı kararı var
Kaçak tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında, suç örgütüne üye olduğu belirlenen 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Kaçak tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında, suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 198 şüphelinin yakalanması amacıyla 7 ilde 9 suç grubuna yönelik "Nefes-2 Operasyonu"nun başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında "vergi kaybının önüne geçilmesi, suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi" amacıyla Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Başkanlığı koordinasyonunda harekete geçildi.
Adana, Balıkesir, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Mardin ve Şanlıurfa'da 583 adreste faaliyet gösteren 9 suç grubu tespit edildi.
Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 198 şüphelinin yakalanması için sabah eş zamanlı "Nefes-2 Operasyonu" düzenlendi.
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