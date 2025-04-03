Gözlük numarası sürekli değişiyorsa bu sorunlara işaret ediyor olabilir!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:07

Güncelleme: 03.04.2025 - 12:07

Yaşın ilerlemesinden en fazla etkilenen organlardan biri de gözler olarak biliniyor. Gözlerde, yaşla katarakt sorunu meydana gelebiliyor.

"Yaşlanma sonucunda göz merceğinin şeffaflığını kaybetmesiyle ortaya çıkan yaygın bir rahatsızlık olan kataraktta diyabet, UV ışığına maruziyet, genetik faktörler de rol alıyor" diyen Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Efekan Coşkunseven, "Göz merceği yaşın ilerlemesiyle protein birikimi nedeniyle bulanıklaşır. Ailede katarakt geçmişi olması, güneş ışığına uzun süre maruz kalmak, diyabet gibi kronik hastalıklar ve göz yaralanmaları gibi travmalar sonucu katarakt gelişebilir. Uzun süreli ilaç kullanımları, sigara ve alkol tüketimi katarakt oluşum riskini artırabilir" açıklaması yaptı.

"ERKEN TANININ ÖNEMİ BÜYÜK"

Kataraktın belirtileri hakkında görüş veren Doç. Dr. Efekan Coşkunseven, "Katarakt nedeniyle sanki sisli bir camın arkasından bakıyormuş gibi bulanık veya puslu görme olabilir. Parlak ışıklar rahatsız edici hale gelebilir ve geceleri görme zorluğu artabilir. Renkler soluklaşır ve daha az parlak görünür. Tek gözde çift görme oluşabilir. Görme bozukluğu ilerledikçe gözlük numaraları sık değişim meydana gelebilir ve gözlük numaraları yenilebilir. Katarakt tedavisinde erken tanı çok önemli, doğru zamanda yapılan bir cerrahi hastaların yaşam kalitesini büyük ölçüde artırmaktadır" şeklinde konuştu.

"YAŞLA GÖZ SAĞLIĞINA DAHA FAZLA DİKKAT EDİLMELİ"

Doç. Dr. Efekan Coşkunseven, "Yaşlanma ile göz sağlığına daha fazla dikkat edilmesi ve düzenli göz muayenelerinin ihmal edilmemesi gerekmektedir. 40 yaşın üzerinde yakını görmek için yapılan lensi alıp yerine trifokal ya da multifokal özellikte bir lens koymak şu anda en yaygın tedavi yöntemlerinin başında gelir. Aslında bu yöntem katarakt tedavisiyle karşılaştırıldığında her aşamalarda aynıdır. Bu yöntem sayesinde hastalar hem uzak hem orta hem de yakın mesafeyi net görürken lensleri değiştirildiği için bir daha katarakt da gelişmez" dedi.