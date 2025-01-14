İzmir'de 14 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 14 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, kente yasadışı yollarla getirilen ürünlerin ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka ilçesinde şüpheli N.K'yi takibe aldı.
Polis ekipleri N.K'yi ilçedeki bir kargo şirketinde yakaladı.
Şüpheliye ait kargo paketlerindeki aramalarda 14 bin gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi.
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