Yayınlanma: 19.05.2023 - 17:54

Güncelleme: 19.05.2023 - 17:54

Su yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Sanayi ve sulama sistemlerinin yanında bireysel su kullanımı önemli bir tüketim unsurudur. Bir insanın günlük su tüketimi yaklaşık 225 litredir. Bu tüketim büyük ölçüde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, duş ve lavabo kullanımından oluşur. Bu kullanım sonucu oluşan atıksular evsel atık su olarak isimlendirilir. Evsel atık sular gri su ve siyah su olarak ikiye ayrılırlar. Gri suyun ne olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Gri su nedir? Gri su arıtma sistemi nedir? Gri su nerelerde kullanılır? Gri su arıtma sistemi nasıl çalışır? İşte ayrıntılar...

GRİ SU NEDİR?

Gri su, evlerden veya ofis binalarından gelen dışkı kontaminasyonu olmayan suları, yani tuvaletlerden gelen atık su hariç bütün evsel atık suları ifade eder. Gri su kaynakları arasında lavabolar, duşlar, küvetler, çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri bulunur. Gri su, siyah sudan daha az patojen içerdiğinden, tuvalet sifonu, peyzaj, tarla sulama ve içme suyu dışındaki diğer kullanımlar için yerinde işlenmesi ve yeniden kullanılması genellikle daha güvenli ve kolaydır. Gri su, kirli giysilerin yıkanması, duş veya banyoda anal bölgenin temizlenmesi nedeniyle yine de bazı patojenlere sahip olabilir.

Kentsel su sistemlerinde gri suyun yeniden kullanımının uygulanması, hem taze temiz su talebini azaltarak su temin altyapısı hem de taşınan ve arıtılan atık su miktarını azaltarak atık su altyapısı için kayda değer faydalar sağlar. Arıtılmış gri suyun tuvalet sifonu veya sulama gibi birçok alanda kullanımı vardır. Gri sular evsel atık suların %50 ila %80 kısmını içerdiği için genellikle evlerden çıkan suların büyük bir bölümünü oluşturur.

GRİ SU ARITMA NEDİR?

Gri su, tuvaletlerden gelen fosseptik atıkları içermediği için kolaylıkla arıtılıp yeniden kullanılabilir. Arıtılmış suyun kullanım alanları oldukça fazladır. Arıtılmış gri su, bahçe sulamalarında, araba yıkamada, çamaşırhanelerde ve sifonlarda kullanılabilir. Bu uygulamalarda temiz su yerine arıtılmış gri su kullanılarak tasarruf sağlanmış olur.

Arıtılmış gri su kullanımı temiz su kaynaklarının korunmasını sağlar.

GRİ SU ARITMA NERELERDE KULLANILIR?

Gri su artıma sistemleri okullarda, otellerde, havalimanlarında, spor salonlarında, büyük alışveriş merkezlerinde, konut binalarında ve benzeri birçok farklı tesiste kullanılabilir.

GRİ SU ARTIMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Gri su geri kazanım arıtma sistemlerinde öncelikle filtrasyon işlemi uygulanır. İnce gözeneklere sahip olan filtrelerden geçirilen su, içindeki tüm kıl, saç, deri, tırnak, gıda parçaları gibi askıda katı maddelerden arındırılır. Daha sonra tekrar bir filtreleme işlemi yapılarak sabun, deterjan, koku giderimi yapılarak minimum kirlilikle diğer üniteye aktarılır. Bu kısma kadar biyolojik arıtma işlemleri uygulanırken bundan sonra fiziksel arıtma işlemler uygulanır. Bu işlem sonrasında membran sistemi ile fiziksel arıtma işlemleri gerçekleştirilir. Bu sistem sayesinde bakteri, mantar, mikroorganizma gibi patojenler yok edilir. İçerisinde kalan diğer partiküllerden arındırmak için kimyasal arıtma yöntemleri olan klorlama işlemleri uygulanır. Bu işlemlerin sonucunda saflaştırılmış su elde edilir. Bu sayede gri suyun geri kazanımı gerçekleştirilir.