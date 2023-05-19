Yayınlanma: 19.05.2023 - 11:42

Güncelleme: 19.05.2023 - 11:42

Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X), Louis Leterrier tarafından yönetilen, Justin Lin ve Dan Mazeau tarafından yazılan bir Amerikan aksiyon filmidir. Hızlı ve Öfkeli serisinin onuncu ana filmi ve on birinci uzun metrajlı filmi olan Hızlı ve Ökeli 9'un (2021) devamı niteliğindedir. İzleyiciler, Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) filminin konusunu, oyuncularını ve ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 10 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 10 filmi oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyone girecek? İşte ayrıntıalr...

HIZLI VE ÖFKELİ 10 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONE GİRECEK?

Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) filmi 19 Mayıs 2023 tarihinde vizyone girdi.

HIZLI VE ÖFKELİ 10 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli 10, Dom Torretto’dan intikam almak için onu sevdiklerini hedef alan bir kötüye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Dom ve ekibinin hikayesini konu ediyor. Yıllarca karşılarına çıkan onca düşmanı zekice, hızlı sürüşleriyle arkalarında bırakan Dom Toretto ve ailesi, bu defa bu zamana kadarki en ölümcül rakipleriyle karşı karşıyadır. Geçmişten gelen bu tehlikeli düşmanın en büyük amacı Dom Toretto’dan intikam akmaktır. Bu amaçla da gözünü Dom’un sevdiklerine diker ve onları sonsuza dek yok etmek için harekete geçer.

HIZLI VE ÖFKELİ 10 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Vin Diesel - Dominic "Dom" Toretto

Jason Statham - Deckard Shaw

Jason Momoa - Dante Reyes

Michelle Rodriguez - Letty Ortiz

John Cena - Jakob Toretto

Brie Larson - Tess

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Chris "Ludacris" Bridges - Tej Parker

Jordana Brewster - Mia Toretto

Nathalie Emmanuel - Ramsey

Sung Kang - Han Lue

Scott Eastwood - Eric Reisner / Little Nobody

Michael Rooker - Buddy

Helen Mirren - Magdalene "Queenie" Ellmanson-Shaw

Charlize Theron - Cipher

Cardi B - Leysa