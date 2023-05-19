Kapari nedir, nerelerde kullanılır? Kapari turşusu tarifi…
Dikenli bir bitki olan kaparinin ana vatanı Asya’dır. Türkiye’de de Akdeniz ve Ege bölgesinde yetişir. Tohum olarak yetişen ve kısa boylu bir bitki olan kaparinin farklı bölgelerde farklı isimler ile de anıldığı görülmektedir. Kaparinin en çok kullanıldığı alanlar reçel ve turşudur. Bunun yanı sıra kapari baharat olarak da kullanılır.
Kapari tohum olarak kendiliğinden yetişir. Yuvarlak ve etli bir yapıdadır. Ortalama 150 ila 200 yıl arasında yaşayabilir. Karga kavunu, keper, gebere, kepere, kedi tırnağı, geber otu olarak da adlandırılır.
KAPARİ NERELERDE KULLANILIR?
Kapari mutfaklarda daha çok marmelat ve reçel yapımında kullanılır. Şifa kaynağı bu bitkinin en çok turşusu yapılır. Turşu olarak saklanmış kapari tomurcuklarını salatalarda, garnitürlerde kullanılabilirsiniz. Pizzaların üzerine konulan malzemelerin arasına karıştırabilirsiniz. Balık, tavuk, kırmızı et veya hindi yemeklerinin yanında pişirerek servis edilebilirsiniz. Kapari reçeli, kapari çayı da en çok kullanılan ürünlerindendir.
Not: Kapariyi organik ürün satan marketlerde, aktarlarda ve internet üzerinden satın alabilirsiniz…
KAPARİ TURŞUSU TARİFİ
Malzemeler
500 gr kapari
3 su bardağı su
5-6 diş sarımsak
1 su bardağı üzüm sirkesi
1 çay bardağı turşu tuzu
Yapılışı
Öncelikle kaparileri temizleyip, yıkayın. Derin bir tencerede kaparileri 2-3 dakika haşlayın. Süzüp soğuması için bekletin. Su, sirke ve tuzu bir kasede karıştırın. Kaparileri soğuyunca kavanoza yerleştirin. Üzerine boşluk kalmayacak şekilde hazırladığınız suyu ekleyin ve ağzını sıkıca kapatın. Karanlık ve serin bir yer yaklaşık 15-20 gün bekletin. Afiyet olsun...
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