Grip hastalarının sağlık sistemine maliyeti 56 milyon TL: 'Ekonomik yük oluşturuyor'

Her yıl ekim-mart ayları arasında etkisini gösteren mevsimsel grip, yalnızca bireysel bir hastalık değil, sağlık sisteminden ekonomiye kadar geniş bir alanda zincirleme etkilere yol açıyor.

Türkiye’de yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, yalnızca altı hastanede üç grip sezonunda tedavi edilen 12 binden fazla hastanın sağlık sistemine maliyeti yaklaşık 56 milyon TL oldu. Bu tutarın büyük kısmı ilaç harcamalarından kaynaklanırken hastaların yüzde 40’ının hastaneye yatması ve ortalama dokuz gün tedavi görmesi maliyeti artırdı.

‘YOĞUNLUK YAŞANIYOR’

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güzin Zeren Öztürk, bu rakamların sadece doğrudan tedavi masraflarını kapsadığını belirterek “İşgücü kaybı ve üretkenlik azalması gibi dolaylı etkiler eklendiğinde, mevsimsel gribin ülkemiz için çok daha büyük bir ekonomik yük oluşturduğu açık” dedi.

Her yıl dünya genelinde 3–5 milyon kişinin ağır grip geçirdiğini, yaklaşık 290– 650 bin kişinin ise yaşamını yitirdiğine değinen Öztürk, “Kış aylarında polikliniklerde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Gribi çoğu kişide hafif atlatılsa da bazı gruplar için ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle 65 yaş üzerindekiler, 5 yaş altı çocuklar, hamileler, kronik hastalar ve bağışıklığı zayıf bireylerin ağır hastalık riski altında” diye konuştu.