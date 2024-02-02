Grip sebebiyle ölümler kronik hastalığı olanlarda ölüm riski 241 kat artıyor

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:54

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:55

Kış aylarında kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirilmesi ve insan temasının artması, birçok hastalığın bulaşma riskini artırabilir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, grip, soğuk algınlığı, nezle ve COVID-19 gibi virüslerin bu dönemde sıkça rastlanan sağlık sorunları olduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Reşit Mıstık, influenza virüsünün neden olduğu grip belirtilerinin ani başlayan baş ağrısı, yüksek ateş, üşüme, titreme, kuru öksürük, miyalji, halsizlik ve iştahsızlık olduğunu söylüyor. Grip sonrasında oluşabilecek komplikasyonlara dikkat çeken uzman, kalp-damar hastalığı, akciğer hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalıkları olan bireylerde gribe bağlı riskin daha yüksek olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, grip aşısının bu virüse karşı etkili bir koruma sağladığını da vurguluyor.

Soğuk algınlığı ve nezle virüslerine de değinen Prof. Dr. Mıstık, bu hastalıkların genellikle üst solunum yollarını etkilediğini belirtiyor. Soğuk algınlığı belirtileri arasında ateş, üşüme, titreme daha seyrek görülürken, burun akıntısı ve hafif baş ağrısı sıkça rastlanan belirtiler arasında yer alıyor. Nezlede ise genellikle ateş görülmezken, bol miktarda burun akıntısı ve hafif baş ağrısı ortaya çıkar.

COVID-19'un belirtileri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mıstık, hastalığın hafif ateş, kırgınlık, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük gibi belirtilerle başladığını, bazı hastalarda tat ve koku kaybının da görülebileceğini ifade ediyor. Hastalığın seyrinin kişiden kişiye farklılık gösterebileceğini ve bazı risk gruplarında ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini belirtiyor.





Son olarak, Prof. Dr. Reşit Mıstık, Respiratory Syncytial Virus (RSV) adlı virüsün bebeklerde solunum sistemini etkileyen hastalıklara yol açabileceğini ve bu virüsün genellikle kış ve ilkbahar aylarında salgınlarını yaşadığını söylüyor. RSV'nin bebeklerde solunum durma nöbetlerine neden olabileceğini ve erişkinlerde daha hafif solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabileceğini belirtiyor.