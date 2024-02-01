Yumurtayı sakın böyle tüketmeyin! Salmonella enfeksiyonuna yakalabilirsiniz

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:26

Güncelleme: 01.02.2024 - 11:26

Mutfakların vazgeçilmezi yumurta, protein, vitamin ve minerallerle dolu bir güç deposu olarak bilinir. Ancak, çiğ yumurta tüketimi, içerdiği potansiyel sağlık riskleri nedeniyle dikkat edilmesi gerekir.

ÇİĞ YUMURTANIN ZARARLARI

Çiğ yumurta tüketmenin birkaç potansiyel sağlık riski vardır. İçinde Salmonella bakterisi olma riski nedeniyle çiğ yumurta tüketimi özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Salmonella, gıda zehirlenmelerine neden olan bir bakteri türüdür. Çiğ veya az pişmiş yumurta tüketimi, bu bakteri ile kontaminasyon riskini artırabilir ve Salmonella enfeksiyonuna yol açabilir.

Salmonella enfeksiyonu belirtiler arasında mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ateş ve ishal bulunabilir. Bu semptomlar genellikle birkaç gün sürebilir, ancak bazen daha ciddi olabilir ve hastaneye yatış gerektirebilir.

Ayrıca, çiğ yumurta sarısı tüketimi biyotin eksikliğine neden olabilir. Çünkü çiğ yumurta sarısındaki avidin adlı bir madde, biyotin adlı B vitamini türünün emilimini engelleyebilir. Avidin, yumurta beyazında bulunan bir proteinin bir parçasıdır ve bu nedenle çiğ yumurta beyazı tüketimi de biyotin emilimini etkileyebilir.

Sağlıklı bir beslenme için genellikle yumurta tüketmek iyi bir kaynak olabilir, ancak güvenilir kaynaklardan alınan ve tamamen pişmiş yumurta kullanmak önemlidir. Ayrıca, bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, hamile kadınlar, yaşlılar ve küçük çocuklar özellikle çiğ veya az pişmiş yumurta tüketiminden kaçınmalıdır, çünkü bu gruplar daha hassas olabilir.

SOLMONELLA NEDİR?

Salmonella, bakteriyel bir enfeksiyonun nedeni olan mikroorganizmalardan biridir. Genellikle kontamine (kirletilmiş) su, gıda veya hayvan teması yoluyla insanlara bulaşır. Salmonella türleri, özellikle çiğ veya yetersiz pişmiş et, yumurta, süt ürünleri, deniz ürünleri ve çiğ sebzelerde bulunabilir. Bu bakteri, insan vücuduna girdiğinde çeşitli hastalıklara yol açabilir.

SOLMONELLA BELİRTİLERİ

İshal: Sulu veya kanlı dışkılama, salmonella enfeksiyonunun en yaygın belirtisidir.

Karın Ağrısı: Karın bölgesinde şiddetli ağrılar hissedilebilir.

Ateş: Vücut sıcaklığında artış, genellikle ateşle kendini gösterir.

Mide Bulantısı ve Kusma: Enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak mide bulantısı ve kusma görülebilir.

Baş Ağrısı: Baş ağrıları, genel olarak enfeksiyonun yayılmasına bağlı olabilir.