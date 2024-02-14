Gül hastalığı (Rozasea) nedir? Gül hastalığı (Rozasea) belirtileri neler?
Yazın yaklaşması ve iklim değişikliğinin insan bedeni üzerinde birçok etkileri bulunuyor. Kıştan yaza geçiş döneminde insan bedeni değişimlere uğruyor. Peki, Gül hastalığı (Rozasea) nedir? Gül hastalığı (Rozasea) belirtileri neler?
Gül hastalığı (Rosacea), yüzde kızarıklık şeklinde ortaya çıkan özellikle burun, yanak ve alnı etkileyen bir durumdur. Peki, Gül hastalığı (Rozasea) nedir? Gül hastalığı (Rozasea) belirtileri neler?
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GÜL HASTALIĞI (ROSACEA) NEDİR?
ozase (roza-akne rozase-rosacea) halk arasında bilinen adı ile gül hastalığı, özellikle yüz bölgesinde burun, yanak ve alında ortaya küçük kırmızı kızarıklıklar, içi irin dolu şişliklere görünür kan damarlarına neden olan bir cilt hastalığıdır. Gül hastalığı özellikle kadınlarda ve açık tenli kişilerde sıklıkla görülür. Erkeklerde bu durum daha da kötüleşerek ortaya çıkabilir. Tedavisi genellikle ortaya çıkan semptomlara yönelik olarak uygulanır.
GÜL HASTALIĞI (ROSACEA) BELİRTİLERİ NELER?
- Yüzde kızarıklık: Burun yanak, alın ve çene gibi yüz bölgesinde kızarıklık gül hastalığının en yaygın belirtisidir.
- Döküntü: Kan damarlarında gelişen duruma bağlı olarak sivilce benzeri kaşıntılı döküntüler ortaya çıkar.
- Kan damarlarının belirginleşmesi: Özellikle yüzde, ince, kırmızı çizgiler şeklinde kan damarları daha belirgin hale gelir.
- Yanma, batma ve ağrı hissi: Yüz bölgesinde yanma ve batma hissi ortaya çıkar. Yüz bölgesi su ile yıkandığında ya da cilt bakım ürünleri kullanıldığında bu yanma daha keskin hale gelir.
- Gözlerde tahriş oluşması: Gül hastalığında gözlerde kızarma ve sulanma meydana gelir. Arpacık meydana gelebilir.
- Ciltte ve deride kalınlaşma: Gül hastalığı bulunan kişilerin cildinde bariz kalınlaşma ve sertleşme meydana gelir.
- Cildin kuru ve pürüzlü hale gelmesi: Cildin çok kuru ve pürüzlü görünmesi de gül hastalığında görülen belirtiler arasında yer alır.
- Kızarıklıkların daha uzun sürede geçmesi: Başlangıçta kısa sürede geçen kızarıklıklar ilerleyen süreçte kalıcı hale gelebilir.
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