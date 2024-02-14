Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:25

Güncelleme: 14.02.2024 - 10:25

Gül hastalığı (Rosacea), yüzde kızarıklık şeklinde ortaya çıkan özellikle burun, yanak ve alnı etkileyen bir durumdur. Peki, Gül hastalığı (Rozasea) nedir? Gül hastalığı (Rozasea) belirtileri neler?

GÜL HASTALIĞI (ROSACEA) NEDİR?

ozase (roza-akne rozase-rosacea) halk arasında bilinen adı ile gül hastalığı, özellikle yüz bölgesinde burun, yanak ve alında ortaya küçük kırmızı kızarıklıklar, içi irin dolu şişliklere görünür kan damarlarına neden olan bir cilt hastalığıdır. Gül hastalığı özellikle kadınlarda ve açık tenli kişilerde sıklıkla görülür. Erkeklerde bu durum daha da kötüleşerek ortaya çıkabilir. Tedavisi genellikle ortaya çıkan semptomlara yönelik olarak uygulanır.

GÜL HASTALIĞI (ROSACEA) BELİRTİLERİ NELER?