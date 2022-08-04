Güney Afrika'da Covid-19 aşısı bağlantılı ölüm kaydedildi

Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (SAHPRA), bir vatandaşın Covid-19 aşısıyla bağlantılı Guillain-Barre sendromundan hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA
04 Ağustos 2022 Perşembe, 17:54
Güney Afrika'da Covid-19 aşısı bağlantılı ölüm kaydedildi
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SAHPRA'dan yapılan açıklamada, Johnson&Johnson Covid-19 aşısı uygulanan bir kişinin, aşılanmanın hemen ardından Guillain-Barre sendromuna bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 aşısına bağlı olarak gelişen bu sendromun çok nadir görüldüğü ifade edildi.

Hasta bilgilerinin korunması nedeniyle vakayla alakalı daha fazla bilgi paylaşımında bulunulmayacağı kaydedildi.

Vaka, "ülkede resmi olarak Covid-19 aşısı bağlantılı ilk ölüm" olarak kayıtlara geçti.

Güney Afrika'da şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon doz Johnson&Johnson aşısı uygulandı.



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