Güney Afrika'da Covid-19 aşısı bağlantılı ölüm kaydedildi
Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (SAHPRA), bir vatandaşın Covid-19 aşısıyla bağlantılı Guillain-Barre sendromundan hayatını kaybettiğini bildirdi.
SAHPRA'dan yapılan açıklamada, Johnson&Johnson Covid-19 aşısı uygulanan bir kişinin, aşılanmanın hemen ardından Guillain-Barre sendromuna bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 aşısına bağlı olarak gelişen bu sendromun çok nadir görüldüğü ifade edildi.
Hasta bilgilerinin korunması nedeniyle vakayla alakalı daha fazla bilgi paylaşımında bulunulmayacağı kaydedildi.
Vaka, "ülkede resmi olarak Covid-19 aşısı bağlantılı ilk ölüm" olarak kayıtlara geçti.
Güney Afrika'da şimdiye kadar yaklaşık 9 milyon doz Johnson&Johnson aşısı uygulandı.
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