Gut hastaları nasıl beslenmeli?
Diyetisyen Ceren Karahan, gut hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Diyetisyen Ceren Karahan, gut hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Karahan'ın açıklamaları şöyle:
"Gut hastalığı, pürin metabolizmasında oluşan bozukluk sebebiyle hiperürisemi ve artrit atakları ile karakterize bir hastalıktır. Pürin vücutta yıkılarak ürik aside dönüşür, kabul edilir serum ürik asit üst düzey miktarı kadınlarda 6 mg/dl, erkeklerde ise 7 mg/dl’dir. Gut hastalarında pürin metabolizması bozulduğundan kandaki ürik asit seviyesi yüksek seyretmektedir. Diz ve ayak baş parmağı eklemlerine ve yumuşak dokulara yerleşen monosodyum ürat kristalleri eklem dokularının yıpranmalarına sebep olurlar. Gut sıklıkla 40 yaş üzerindeki yetişkinlerde ve daha çok erkeklerde görülmektedir.
Gut hastalığında medikal tedavinin amacı akut atak anlarındaki ağrıyı, oluşabilecek olan ağrıları azaltmak ve ürik asit atımını arrtırmaktır. Medikal tedavinin yanında tıbbi beslenme tedavisi ile de desteklenmelidir. Hastalara düşük pürinli diyet verilmelidir. Ciddi gut hastalarının tıbbi beslenme tedavilerinde pürin miktarı 100-150 mg ile sınırlandırılır. Akut atak anlarında pürinden zengin besinler tüketilmez ancak akut atak geçtiğinde günde 60 gram kadar et, balık, kümes hayvanları tüketilebilir. Yağ, vücutta ürik asit atımını azalttığından bu diyetler yağdan sınırlandırılmalıdır. Vücutta biriken monosodyum ürat kristallerinin atımı için bolca su tüketilmelidir. Alkol metabolizması sonucu hiperürisemi oluştuğundan alkol tüketilmemelidir. Yavaş ve ılımlı ağırlık kaybı önerilmektedir çünkü hızlı ağırlık kaybı sonucu kan ürik asit düzeyi artacağından bu da akut ataklara yol açabilmektedir.
PEKİ PÜRİN İÇEREN BESİNLER NELERDİR?
100 gramında 150-300 mg pürin içeren besinleri yüksek pürin içeren besinler olarak sınıflandırmaktayız. Bunlar; ançüez, havyar, et suyu, maya, organ etleri, kaz eti, et ürünleri, midye, balık yumurtası ve küçük balıklardır.
100 gramında 50-150 mg pürin içeren besinleri orta derecede pürin içeren besinler olarak sınıflandırmaktayız. Bunlar; kırmızı et, balık eti, tavuk eti, kurubaklagiller, mantar, ıspanak, karnabahar, kuşkonmaz ve bezelyedir.
100 gramında 0-15 mg mg pürin içeren besinler ise diyette serbest olan besinlerdir. Bunlar; süt ve süt ürünleri fakat az yağlı olmalıdır, yumurta, ekmek fakat çavdar ekmeği hariç, meyveler, orta derece sınıfında bulunan sebzeler dışındaki sebzeler, makarna, pirinç, baharatlar ve turşu bu grupta yer almaktadır"
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