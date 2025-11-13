Başkent Üniversitesi'nde akciğer kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 12 Kasım Dünya Zatürre Günü nedeniyle “Akciğer Kanseri Farkındalık Günü” etkinliği düzenledi.

Üniversitenin Bağlıca yerleşkesinde “Nefes Al” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe, akciğer kanseriyle mücadeleye dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Halk TV Sorumlu Müdürü ve programcısı Serhan Asker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ve CHP TBMM Protokol Müdürü Şükran Kütükçü ile akademisyenler, öğrenciler, hekimler, hastalar, hasta yakınları ve demokratik kitle örgütleri katıldı. Katılımcılar farkındalık yürüyüşü ve nefes egzersizleri yaptı.

Etkinlik, ABD merkezli White Ribbon Projesi ve Kanserle Dans Derneği iş birliğiyle düzenlendi.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ VURGULANDI

Açılış konuşmasında Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, erken teşhisin hayati önemine dikkat çekti. Haberal, “Başkent Üniversitesi ve sağlık kuruluşlarımız, hafta yedi gün yirmi dört saat anlayışıyla insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi için aralıksız çalışmaktadır. Bu anlayış, üniversitemizin kuruluş felsefesinin temelini oluşturur” dedi.

Başkent Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Altundağ ise akciğer kanserinin sık görülen bir hastalık olduğunu vurgulayarak, erken tanının, düzenli kontrollerin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine değindi.

Program kapsamında tedavisi tamamlanmış hastalar, yaşadıkları deneyimleri paylaşarak hem umut hem de farkındalık mesajları verdiler. Etkinlikte, Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mehlika Karadeniz Bilgin ve piyanist Burak Can Er bir müzik dinletisi de gerçekleştirdi.

Katılımcılar Muscle Therapy Merkezi’nin uzmanları eşliğinde yapılan nefes egzersizlerine eşlik etti.

BEYAZ BALONLAR VE UMUT MESAJI

Egzersizlerden sonra akciğer kanseriyle mücadelede dayanışmanın sembolü olarak gökyüzüne beyaz balonlar bırakıldı. Etkinlik akciğer kanserinin farkındalık simgesi olan beyaz kurdeleyi dünyaya kazandıran White Ribbon Projesi kurucuları Heidi ve Pierre Onda’nın “Birlikte daha güçlüyüz; birlikte umut verecek ve hayatlar kurtaracağız” mesajıyla sona erdi.