Hafta sonunda yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum, kapalı yollar...

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bir bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.

AA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 08:35
Hafta sonunda yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum, kapalı yollar...
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacağından ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü olarak sağlanacak.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Göynük-Mudurnu yolunun 16-33. kilometrelerinde çalışan trafik altında temel takviyeli asfalt sathi kaplama, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde Arsan Köprülü Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme, Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları yapıldığından söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kayseri-Niğde yolunun 35-38. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 3. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde heyelan meydana geldiğinden ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.


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