Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü personelinin, bakanlığa nakledilmesine Genel Sağlık-İş Başkanı Uğur'dan tepki: ‘Müdürlük binası birilerine peşkeş mi çekilecek?’

Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:32

Güncelleme: 22.10.2024 - 17:32

Genel Sağlık-İş Sendikası, “Ankara Sıhhiye’de bulunan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) binasındaki personellerin Sağlık Bakanlığı’na nakledildiği” bilgisini gazetemiz Cumhuriyet’le paylaştı. Sendika Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “HSGM binalarının bulunduğu yer, ulaşımı kolay sorunsuz bir yerdi. Binanın kapasitesi çalışanlar açısından sıkıntı yaratmıyordu. Buna karşılık, Sağlık Bakanlığı’nda otopark ve ulaşım sorunu bulunuyor” dedi.

Bakanlık binasında, 30 kişinin çalışabileceği alanda yaklaşık 60 kişinin görev yaptığına dikkat çeken Uğur, “Çalışma kapasitesinin üzerinde bir alanda 2 kat personel çalıştırmak, bulaşıcı hastalık durumunda personel arasında bulaşma riskini artıracak. Covid-19 gibi salgın yaşanmışken, sosyal mesafe hiçe sayılmakta. Ayrıca büyük ofislerde kişi başına alan asgari 12-15 olması gerekirken bu doğru bir karar mı?” ifadelerini kullandı. Uğur, “Kapasitesi sınırlı ve hali hazırda kapasitesinin üzerinden personel bulunan bir binaya, HGSM’nin yaklaşık 600 personelinin daha nakledilmesi kabul edilemez. Sağlık Bakanlığı, bu karar ile personel açısından sağlıksız bir çalışma ortamı yaratmış olacak. Bakanlık yetkililerini, bu kararı yeniden gözden geçirmelidir” diye konuştu.

‘ÜST ÜSTE ÇALIŞMAYA ZORLANIYORLAR’

Geri adım atılmazsa, Sağlık Bakanlığı’nda personel için sağlıksız bir çalışma ortamı yaratılmış olacağanı vurgulayan Uğur, “Kısıtlı bir alanda neredeyse üst üste çalışmaya zorlanan personelden nasıl verim alınacak? Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’ndan ismini alan Sıhhiye semtinde Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir merkez tesisi olmayacak” dedi. Uğur, “Bu kararın mantıklı bir gerekçesinin olduğunu düşünemiyoruz. Acaba 26-27 bloklu HSGM binası kampüsünün arazisi birilerine peşkeş mi çekilecek? Bu personele ait büro malzemeleri ne olacak?” ifadelerini kullandı.