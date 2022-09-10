Halk sağlığı uzmanlarına 'ek ödeme' yok!

10 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Bülent Kılıç, doktorlar arasında ayrım yapıldığını belirterek “Bakanlık koruyucu sağlık hizmetlerinde zaten aşağıya doğru giden performans sergiliyordu. Şimdi de bu öldürücü bir darbe oldu. Artık bu alanlarda kimse çalışmak istemeyecek. Bu da toplumun sağlığını bozacak” dedi.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kılıç, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinde çalışan halk sağlığı uzmanlarının sağlık politikalarının belirlenmesi, sigarayla, obeziteyle mücadele, kanser hastalıkları için tarama programlarını yürütme, aşı, filyasyon çalışmaları gibi görevlerde yer aldığını anımsatarak “Uygulama, koruyucu hizmetlerde çalışan doktorların cezalandırılması anlamına geliyor” diye konuştu.

ÖDEMEDE AYRIMCILIK

Taban ödemede, halk sağlığı uzmanları için uygulanan hesaplamaya değinen Kılıç, “Bakanlık, hastanede çalışanlara tam öderken hastanede dışında çalışan doktorlara 0.5 ile 1 arasında bir katsayı ile çarparak veriyor. Taban ödemede yarı yarıya düşürme gibi bir riskle karşı karşıya bırakıyor” dedi.

Ayrıca Kılıç, “İl ve ilçe sağlık müdürlüklerindeki kadrolardan hastanelerdeki kadrolara geçmeye çalışılacak. Koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan personel sayısı azalacak. Yeni mezun doktorlar Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda tercih yaparken ‘gelir getirici etkinlikler’ diye tanımlanan branşları tercih edecek. Koruyucu sağlık hizmetleri aksayacak” diye konuştu.