Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Beyaz Reform' paylaşımı: 'Doktorlar, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu'

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Beyaz Reform’ notuyla yaptığı başka paylaşımda “Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak ‘tek kalem maaş’ talebinin üzerindedir” dedi.

Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak “tek kalem maaş” talebinin üzerindedir.

Beyaz Reform — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2022

Ayrıca, Bakan Koca, “Ek ödeme yönetmeliği, reform değerinde yenilikler getirmekle kalmıyor, geri bildirimlere göre düzenlenebilen esnek kurgusu sayesinde mevcut veya doğabilecek pek çok sorunu çözme iradesi veriyor. Beyaz reform yeni bir statüko değildir, sürekli reformdur. Makul olan gerçek olacak” mesajını paylaştı.