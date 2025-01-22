’Halsizim’ diye gitti hastanede 12 santimetrelik dev kitleyle karşılaştı

Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:09

Güncelleme: 22.01.2025 - 10:09

Bursa’da yaşayan 55 yaşındaki emekli deniz astsubayı Birol Kumoğlu, halsizlik şikayetiyle başvurduğu sağlık merkezinde, böbreklerinde ciddi sorunlar olduğunu öğrendi.

Sağ böbreğinin küçüldüğü, sol böbreğinde ise 12 santimetrelik bir kitle olduğu tespit edilen Kumoğlu, Doç. Dr. Ahmet Şahan’ın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

BÖBREĞİNİ KAYBETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Halsizlik sebebiyle önce sağlık ocağına başvuran Birol Kumoğlu, burada yapılan tahlillerde böbrek değerlerinin yüksek olduğunu öğrendi. Ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne yönlendirilen Kumoğlu’nun yapılan görüntülemelerinde sağ böbreğinin taş nedeniyle küçüldüğü ve sol böbreğinde ana toplardamara uzanan büyük bir kitle olduğu belirlendi. Böbreğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Kumoğlu, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan’a ulaştı.

"AMELİYATLA BÖBREK DEĞERLERİM DÜZELDİ"

Hastalığı hakkında süreci paylaşan Kumoğlu, "Halsizlikle başlayan şikayetlerim nedeniyle sağlık ocağında tahlil yaptırdım ve böbrek değerlerimin yüksek olduğunu öğrendim. Detaylı kontrollerde, sol böbreğimde 12 santimetrelik bir kitle ve sağ böbreğimde 2,5 santimetrelik bir taş olduğunu öğrendim. Doktorum Doç. Dr. Ahmet Şahan, ilk önce kitlenin alınması gerektiğini söyledi. Ameliyat sonrasında böbrek değerlerim düzeldi. Kendisine çok teşekkür ederim," dedi.

BÖBREĞİ KORUYARAK KİTLEYİ TEMİZLEDİLER

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ahmet Şahan, "Hastamızın sol böbreğinde ana toplardamara uzanan 12 santimetrelik bir kitle vardı. Sağ böbreği ise küçük ve taş nedeniyle fonksiyonları sınırlıydı. İlk etapta böbreği koruyarak kitlenin temizlenmesini hedefledik. Riskleri detaylıca anlattıktan sonra, yaklaşık 2,5 saat süren bir parsiyel nefrektomi ameliyatı yaptık. Patoloji raporu, kanserli dokunun tamamen temizlendiğini ve böbrek dokusunun korunduğunu gösterdi. Hastamız tedavi planımıza uyduğu takdirde sağlığına tamamen kavuşacaktır," ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası hızla toparlanan Birol Kumoğlu’nun böbrek değerleri normale döndü. Başarılı operasyon, hem böbreğin korunması hem de kanserli dokunun temizlenmesiyle olumlu bir sonuç verdi. Kumoğlu, sağlığına kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyor.