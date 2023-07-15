'Estetik ameliyatlar için doğru yaş beklenmeli'

Yayınlanma: 15.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 07:00

Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, estetik ameliyatlar için doğru yaşın beklenmesi gerektiğini söyledi.

Çil şu ifadeleri kullandı:

"Vücut ve yüz gelişimi tamamlanması kadınlarda ortalama 16-17 yaşlarında, erkeklerde ise ortalama 17-18 yaşlarına denk gelmektedir. Bu durum kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle gelişimini tamamlamamış bir bireyde aciliyet gerektiren ameliyatlar dışındaki estetik cerrahi işlemleri için bu sürenin dolmasını beklemek uygun olur. Estetik işlem bu yaşlardan önce yapılır ise vücudun o bölgesinde gelişimi etkileyici bir durum ortaya çıkabilir. Böylece hem bireyin gelişimini etkileyerek fonksiyonel sıkıntı ortaya çıkacağı gibi hem de estetik sonuç beklenen düzeyde olmayabilir."

"KADINLARDA 17 YAŞINDA YAPILABİLMEKTEDİR"

Kadınlarda estetik yaşının daha az olmasının nedeninden bahseden Çil, "Kadınlarda yaş sınırının gelişimi erkeklere göre 1-2 yıl daha erken tamamlanmaktadır. Dolayısıyla erkekte 18 yaşında yapılması uygun görülen bir estetik işlem, kadınlarda 17 yaşında yapılabilmektedir" diye konuştu.

"FONKSİYONEL PROBLEMLERE NEDEN OLABİLİR"

Meme estetik işlemlerinde de bu sürelerin beklenmesi gerektiğini hatırlatan Çil, "Meme estetiği ergenlik döneminden sonra yapılması gereken işlemler arasındadır. Ergenlik döneminde ortaya çıkan hormonal değişiklikler, ergenlikten sonra stabil bir hale gelmekte, meme dokusu ve süt kanalları gelişimi tamamlamaktadır. Bu nedenle meme estetik işlemleri içinde kadınlarda ortalama 17 yaşını, erkeklerde ise ortalama 18 yaşı sonrası dönemi beklemek uygun olur. Bu dönemden önce yapılacak bir işlem meme gelişimi tamamlanmadığı için fonksiyonel problemlere neden olabilir. Gelişimini tamamlamış bir memede estetik görüntü gelişim devam ettiği için değişebilir" ifadelerini kullandı.

"18 YAŞ SONRASINI BEKLEMEK UYGUN OLUR"

En çok yapılan estetik işlemlerinden biri olan yağ aldırma işleminde yaş sınırı olup olmadığını anlatan Çil, "Liposuction işlemi içinde kadınlarda 17 yaş, erkeklerde 18 yaş sonrasını beklemek uygun olur. Bu yaşlardan önce yapılabilecek bir liposuction işlemi, hormonal ve gelişimsel sürecin yağ dokusuna etkisi de devam ettiğinden liposuction sonrası başarılı sonuçlar elde edilmesini etkileyebilir" dedi.