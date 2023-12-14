Hamilelik sürecini kış ayında geçirenler için 7 altın öneri

Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:05

Güncelleme: 14.12.2023 - 11:08

Kış aylarında hamilelik, bazı zorlukları beraberinde getirebilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Sarı Demir, hamilelerin bu dönemi daha rahat geçirebilmeleri için bazı önerilerde bulundu:

Kirli Havadan Kaçının: Toksinler içeren kirli hava, anne ve bebekte toksik etki yapabilir. Kirli havadan uzak durmak, maske ve mendil kullanmak önemlidir. Sigara içilen ortamlardan kaçının. Öpüşme ve Tokalaşmadan Kaçının: Grip ve nezle gibi hastalıklar bu dönemde artış gösterebilir. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için öpüşme ve tokalaşmadan kaçının. Sıcak Tutun: Kat kat pamuklu ve yumuşak yünlü giysiler tercih edilmeli. Ayaklar sıcak tutulmalı, uygun ayakkabılar giyilmelidir. Cildinizi Koruyun: Hassaslaşan cilt, soğuk havalarda daha fazla bakıma ihtiyaç duyar. Cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanın. Beslenmeye Dikkat: Sağlıklı ve dengeli beslenin. C vitamini içeren turunçgilleri tüketmek, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanıza yardımcı olabilir. Omega 3 Tüketin: Balık, bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimi için önemli olan omega 3 yağ asitleri içerir. Ancak pişirme tekniğine dikkat edilmelidir. Spor Yapmayı İhmal Etmeyin: Evde basit egzersizler yapabilir veya yürüyüş bantları kullanabilirsiniz. Açık havada yürüyüş yapmak, bedensel ve psikolojik sağlığınıza katkıda bulunabilir.

Bu önerilere dikkat ederek, hamilelik sürecinizi kış aylarında daha sağlıklı ve keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz.