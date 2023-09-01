Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir?

Yayınlanma: 01.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 07:00

Hamilelikte mide bulantısı, hamilelik sürecinin doğal bir parçasıdır. Mide bulantısı ilk 3 ayda yaygındır. Bu hormonal olabileceği gibi bebekten de kaynaklanabilir. Hamilelikte bulantı bazen 9 ay boyunca yaşanabilir. Bu durum her anne adayı için farklıdır.

Her 10 anne adayından 9'unun mide bulantısı yaşadığı hamilelik sürecini rahatlatan bazı bilgileri sizler için derledik.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelerde bulantı ve kusma genellikle ilk üç aylık dönemde yoğun olarak görülür.

Zaman olarak ise sabahları daha fazla görüldüğü ortaya çıkmıştır. Gebeliğin 4. ayından sonra giderek azaldığı fark edilmektedir. Hamilelikte bulantı ne zaman geçer? Sorusunun cevabı genellikle 5. aydan sonra ortadan kalktığı yönündedir. Ancak bu durum 9. ayda da yaşanabilmektedir.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISINA NE SEBEP OLUR?

Hamilelikle birlikte kadınlık hormonlarının değiştiğini biliyoruz.

Bazen yükselen bu hormonlar aşırı tepki verir ve duygusal faktörleri de beraberinde getirir. Bu faktörlerin gebelikte bulantı ve kusma gibi olayları etkilediği düşünülmektedir. Tıbbi adı Hiperemezis Graviarum olsa da gebelikte bulantının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte bebeğin karın içindeyken mideye uyguladığı basınçtan da kaynaklanabileceği öne sürülmüştür.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Bol bol dinlenin

Sinirlilik ve stres gibi faktörlerden kaçınmak

Anne adayı istediğini yemeli, istemediğini zorla yememelidir.

Sıvı tüketimine dikkat etmeli, öğün aralarında sıvı tüketmeli

Uyandıklarında hemen kalkmamalı ve kraker tarzı yiyeceklerle hafif bir atıştırma yapmalıdırlar.

Parfüm gibi kokan şeylerden kaçınmak

Beyaz nohut ve ekmek gibi yiyecekler atıştırılabilir

Ayrıca; haşlanmış patates, makarna ve pirinç pilavı mide bulantısı şikayetlerine çözüm olabilir. Zencefil çayı içmek mide bulantısını hafifletebilir. Yoğurt ve peynir tüketmek de faydalı olabilir. Sabah bulantıları için nohut, tuzlu kraker ve bisküvi yemek iyi bir çözüm olabilir.