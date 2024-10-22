Hapşırma nöbeti geçiren Aydın, yarın taburcu edilecek

Trigeminal sinirde hapşırma refleksi oluştuğu için hapşırma nöbeti geçiren Benazir Aydın, yarın taburcu edilecek.

Hapşırma nöbeti geçiren Aydın, yarın taburcu edilecek
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:29

Batman’da 18 Eylül’de hapşırma nöbetleri üzerine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Benazir Aydın, ileri tetkik ve tedavi için 2 Ekim’de Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Edinilen bilgilere göre, sevk edildiği günden bu yana Aydın’a Nöroloji, Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ve Dahiliye bölümünden farklı doktorlar teşhis koyabilmek için çeşitli testler uyguladı. 20 gündür tedavi altında tutulan Aydın’a, trigeminal sinirde hapşırma refleksi oluştuğu gerekçesiyle 4 kere sinir blokajı tedavisi uygulandığı öğrenildi.

Uygulanan enjeksiyon tedavisi sayesinde sağlık durumu iyiye giden ve 35 gün sonra sağlığına kavuşan Aydın’ın yarın taburcu edileceği ifade edildi.


Etiketler: #hapşırma #hapşırma krizi

İlgili Haberler

Benazir Aydın'ın 'hapşırma nöbeti' 19 gündür sürüyor: Gizemi çözülemedi

Benazir Aydın'ın 'hapşırma nöbeti' 19 gündür sürüyor: Gizemi çözülemedi
'Hapşırmak fıtık patlamasına neden olabilir'

'Hapşırmak fıtık patlamasına neden olabilir'
Geçmeyen öksürük ve hapşırma nedeni alerjik rinit olabilir

Geçmeyen öksürük ve hapşırma nedeni alerjik rinit olabilir
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler