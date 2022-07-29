Haseki Hastanesi için yapılan ihalenin kapalı teklif zarfı depo çalışanı tarafından açıldı, ihale iptal edildi
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 51 kalem tıbbi malzeme almak için çıktığı ihaleye kargoyla gönderilen kapalı teklif zarfı, konuyla ilgisiz depo personeli tarafından teslim alınıp açıldı. Bunun üzerine ihale iptal edildi. Malzemelerin tedariki ise aksadı.
İktidarın politikaları nedeniyle çöken sağlık sisteminde tıbbi malzeme tedarikinde yaşanan sorunlar ve ertelenen ameliyatlar tartışılırken İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sorunu derinleştiren bir “ihale skandalı” yaşandı. Cumhuriyet’in ulaştığı bilgilere göre, hastanenin ilgili birimi, “51 Kalem Hastane Geneli Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” için açık ihale usulüyle 19 Temmuz 2020’de yapılmak üzere ihaleye çıktı. İhale şartnamesinde malzemelerin 10 gün içinde teslim edileceği, ayrıca tüm malzemelerin 1 Eylül 2020’ye kadar en fazla sekiz seferde sipariş geçileceği belirtildi.
DEPOCU TESLİM ALDI
Ancak ihalenin onay tarihi 5 Temmuz olmasına karşın, 8 Temmuz’da iptal edildiği ortaya çıktı. Ulaşılan belgelere göre, Doruk Sağlık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. firması ihaleye katılım için kargo yoluyla teklif dosyası gönderdi. Hastaneye 7 Temmuz saat 14.50’de ulaşan kargo, tıbbi sarf birimi depo personeli tarafından teslim alındı. Kargo paketi, “içinde sarf malzeme olduğu düşünülerek” depo personelince sehven açıldı. Açılan dosyadan, sarf malzeme yerine ihaleye katılım evrakları çıktı. Konuyla ilgili tutanak tutuldu. Teklif zarfının ihale tarihinden önce açılması nedeniyle ihale bir gün sonra iptal edildi.
HİZMET AKSIYOR
Hastanelere tıbbi cihaz ve malzeme tedarikinde yaşanan kriz sebebiyle birçok kentte sağlık hizmetinde aksamalar yaşandığı Türkiye’nin gündemindeyken, ihale iptal edildiği için Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’nde de aynı durumun ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor. Eğer ihale 19 Temmuz’da yapılsaydı, malzemelerin sözleşmenin imzalanmasından 10 gün sonra tedarik edilmesi öngörülüyordu.
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