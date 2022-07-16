Sağlıkçılardan 'Hastane girişlerine X-ray' önlemine tepki: 'Önce sistemi düzeltin'

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi’nde doktor Ekrem Karakaya’nın öldürülmesi sonrası ardı arkası kesilmeyen sağlıkta şiddet konusuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

X-ray’li güvenlik sistemlerinin çözüm olacağını savunan Koca, “Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı güvenlik sistemleri kurularak 24 hastanemizde daha yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak” ifadelerini kullandı.

100 BİN BEYAZ KOD

Sağlık meslek örgütleri bu uygulamanın da çözüm olmayacağını söyledi. Aile sağlığı merkezlerinin (ASM) elektrik faturalarını bile cepten ödemek zorunda kaldıklarını anlatan aile hekimleri bu sistemlerin çalıştıkları yerlere nasıl kurulacağını sordu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi Başkanı Kubilay Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:

“Asayiş önlemleriyle veya sadece yasa değişikliğiyle sağlıkta şiddet önlenemez. Bu asayiş önlemleri aynı zamanda sağlıkta şiddetin normalleşmesine neden olabilir. X-ray cihazları bıçak, silah gibi eşyanın girmesini önleyebilir. Ancak sağlıkta şiddet bu materyalle mi gerçekleşiyor? 100 bine yakın beyaz kod şikâyeti var. Bunlardan kaç tanesi X-ray kullanınca önlenebilecek olaylar? Artan bir şiddet eğilimi var.”

‘CEPTEN ÖDEDİK’

Yaşanan sorunun sağlık sisteminden kaynaklandığını vurgulayan Yalçınkaya, “Asıl beş dakikada bir randevu verilmesi, hastanelerdeki imkânsızlıklar, randevu alınamaması gibi sorunların muhatabı sağlık emekçisi değil bakanlıktır” dedi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Taner Balbay ise “Bakan döner sermayesi olan hastaneler için kapı güvenlik sistemleri yaptırabilir ama diğer hastaneler için bile zor. ASM’lerde sadece güvenlik kameraları var onları da cebimizden ödedik” ifadelerini kullandı. Balbay, “Sağlıkta şiddeti önlemek istiyorsanız, şiddet uygulayan kişilerin SGK güvencelerini belli süreyle askıya alın” önerisini getirdi.