Hastane yeni sorunlar aynı

Yayınlanma: 16.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 16.02.2024 - 03:00

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay açılışını yaptığı ve hasta kabulüne başlanan İzmir Şehir Hastanesi’nde inşaat tamamlanmış değil. Yapımı 10 yıl süren hastanenin koridorlarında çalışmalar devam ediyor. Hastanenin giriş katlarında bazı kapılar takılmadı, odalarda inşaat malzemeleri istifleniyor, devasa boyutlardaki hastanenin temizliğine de yetişilemiyor. On binlerce metrekare alana inşa edilen hastanede sağlık hizmeti belli bir alana sıkışmış durumda. Üstelik hastalar saatlerce sıra beklemek zorunda.

MERKEZE UZAK

İzmir Şehir Hastanesi, Bayraklı’da heyelan bölgesi olan ve Laka olarak adlandırılan bölgede 628 bin metrekare alana kuruldu. Kent merkezinin dışında inşa edilen hastane İzmir’in en kalabalık nüfusa sahip merkez ilçesi Buca’ya 35 kilometre, Karabağlar’a 47 kilometre, Çiğli’ye 25 kilometre, Konak’a ise 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hastaneye dolmuş ve belediye otobüsü dışında ulaşım bulunmuyor. Hastaneye giden toplu taşıma araçlarına binmek içinse Bornova, Bayraklı ya da Karşıyaka ilçelerine gitmek gerekiyor. Devasa bir alana inşa edilen hastanenin etrafında 4 farklı otobüs durağı bulunuyor.

HİJYEN YOK

Hastanenin girişinde danışma alanı olarak ayrılan bölümde büyük bir masa bulunsa da danışılabilecek kimse yok. Otobüsün hastaları indirdiği yerden yapılan girişte B2 katı olarak geçen bu alanda büyük boş odalar var. Asansörlere gidilen alanda otomatik kapılar henüz takılmış değil. Yerler inşaat zamanından kalma tozlarla kaplı. Personel yetersizliğinden tuvaletler oldukça pis.

Üst katlara çıktıkça sağlık emekçilerine ve hastalara rastlamaya başlıyoruz. Ancak üst katlarda da onlarca boş oda varken hastalara bakan hekim sayısının yetersizliğinden olsa gerek sadece belli başlı alanlar kullanıyor. Tomografi için sıra bekleyen onlarca hasta tek bir odada beklemek zorunda. Diğer bölümlerde de durum farklı değil. Devasa hastanenin onlarca devasa odası boşken hastalar belli başlı yerlerde kümelenmiş durumda.