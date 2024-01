İzmir Şehir Hastanesi çalışanları isyan etti: Tükendik

Yayınlanma: 15.01.2024 - 09:43

Güncelleme: 15.01.2024 - 09:43

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 ay önce sessiz sedasız açtığı Bayraklı Şehir Hastanesi’nde krizler bitmiyor. Günlük kişi yükünün 75 bin olacağı öngörülen hastane çalışan sağlık emekçileri yeterli istihdam olmamasından dolayı iş yüklerinin artığını gerekçesiyle hastane önünde “Tükendik” başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası’nın (HEP-SEN) çağrısıyla gerçekleşen eyleme Genel Başkan Yunus Şimşek de katıldı.

“YETERLİ SAĞLIK PROFESYONELİ YOK”

Basın açıklamasını okuyan HEP-SEN İzmir Şube Başkanı Kemal Yılmaz, ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ ile “neoliberal” politikalarla kamu sağlık hizmetinin özelleştirilmeye başlandığını belirterek, “Sağlık çalışanlarının hiç umursanmadığı bu dönemde biz tükendik. Onlarca üniversite hastanesi kuruluyor, her yıl binlerce öğrenci alınıyor ama hocamız yok. Onlarca hastane açılıyor, binlerce yatak alınıyor, her yıl on binlerce hastamız oluyor ama hekimimiz yok, hemşiremiz yok, ebemiz yok, fizyoterapistimiz, anestezi, röntgen teknisyeni, tıbbi sekreterimiz yok. 39 sağlık branşı ile halkımıza hizmet etmeye çalıştığımız, arkamda duran bu koca binada çalışacak yeterli sağlık profesyoneli yok. Devasa hastaneye İzmirliler ve sağlık çalışanları ulaşamamaktadır. Şehir Hastanesinin hizmet verebilmesi için il merkezindeki birçok hastanede kapasite azaltımına gidilmiştir” diye konuştu.

“BU İNSANLAR DEVLETİN MEMURUDUR KİMSENİN KÖLESİ DEĞİLDİR”

Hastanenin ekim ayında 2 bin 60 yatak kapasiteli olacak şekilde faaliyete geçirildiğini belirten Yılmaz, “Ama içinde buraya ait bir tane sağlık çalışanı yok. Burada görev yapan tüm sağlık personelleri, merkez ve ilçelerdeki hastanelerden zorunlu olarak geçici görevlendirme ile burada çalıştırılıyor. Atama yapılmadan böyle bir plansızlık sağlık çalışanlarımızın düzenini ve sağlığını bozuyor. Hizmet üreten 39 sağlık branşı bu kurumda mahkum gibi gün sayıyor. Bu insanlar devletin memurudur kimsenin kölesi değildir. Bundan 99 yıl önce Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Paşa, İzmir rıhtımına çıkarak, “Ben İzmir’i ve tüm İzmirlileri severim. Güzel İzmir’in temiz kalpli insanların da beni sevdiklerinden eminim’ diyerek İzmir halkına olan güvenini ve sevgisini dile getirmiştir. Ancak bugün gelinen noktada kıymetli İzmirliler ve değerli çalışma arkadaşlarımız, bu hastanede başta istihdam eksikliği olmak üzere, sağlık çalışanlarına yönelik tüm sorunlar karşısında tükenmiştir. Hareketimiz HEP-SEN bir saha insiyatifidir. Acil servislerin, yoğun bakımların sesidir. Buradan Bayraklı Şehir Hastanesi önünden Bakanımızı İzmir’e davet ediyoruz. Bakanımızın İzmir halkı için buraya gelmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.