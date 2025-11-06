'Hastanede dahi güvenlikten şüphe duyuluyorsa, kendimizi nerede güvende hissedeceğiz?'

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gaz kaçağı şüphesiyle turuncu alarm verildi. Ameliyatlar durdurulurken, sağlık emekçileri ve hastalar güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur bugün yaşanan olaya ilişkin "Hastaların ve sağlık emekçilerinin hayatı bu kadar önemsiz midir? Evet bu durum belki az hasarla atlatılmış olabilir fakat olay anında yaşananlar olabilecekleri öngörme ve gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması gerekliliğinin göstergesidir" açıklamasında bulundu.

AFAD’ın hastanede yaptığı ölçüm sonucunda dağılan gazın ne olduğunun tespit edilemediğini söyleyen Uğur, "Çünkü kullanılan cihazın ortamdaki gazın türünü tespit etmede yeterli olmayabileceği bu ölçüm için kullanılması gereken cihazın şu an tamirde olduğu ifade edilmiştir. Özetle yine -mış gibi yapılmıştır.

Hastanede maalesef iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sayısının 20 olması gereken kurumda bütün bu olaylar yaşanırken yalnızca 2 kişinin geldiği ifade edilmiştir. Bu ihmalden doğan ve doğabilecek olan mağduriyetin hesabını kim verebilir ? Hangi hesap, insan hayatından daha değerli olabilir ? Yaşamımız için endişe duymaktan, sağlığımızı tehlikede hissetmenin korkusuyla yaşamaktan yorulduk" dedi.

"HASTALARA, ÇALIŞANLARA NE OLACAĞI HALA BİLİNMEMEKTEDİR"

Uğur sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık çalışanları açısından nöbetçilerin kalması ve diğerlerinin tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Nöbetçi olmayan sağlık çalışanlarının canı can, nöbetçilerin canı nedir? Yaşanan bu vahim olay sırasında arkadaşlarımız kendi imkanları ile çalıştıkları ortamları havalandırma çabasına girmişlerdir. Bu ana kadar arkadaşlarımızın hangi koruyucu ekipmanla çalışabileceklerinin bilgisi verilmemiştir. Özetle bir ihmaller zinciriyle karşı karşıya olduğumuz bir olay vuku bulmuştur.

Bantlı yangın merdivenlerinin kapısı açılmış, yıkık yangın merdivenleri kullanılamaz durumda, ameliyathane işin doğası gereği penceresiz, yalnızca personel dinlenme odasında bulunan pencere açılmış, dış koridordaki pencere 4 çivi ile vidalanmış durumda, sadece yıldız tornavida ile açılabiliyor-panik anında hayatın olağan akışında yıldız tornavida edinmek mümkün olmadığına göre olası bir felakette sağlık çalışanları ve hastalar ölümle burun burunadır.

Başhekim yardımcısı tespit süresince binada görev almış, tespit ve koruma yolları için çaba göstermiş. Sağlık emekçileri otomatik kapıların otomatiğini kendileri iptal ederek ortamı havalandırmaya çalışmışlardır.

Bu çabalar sürerken Patoloji Laboratuvarından kimyasalın yüksek ihtimalle havalandırmaya karışmış olma durumu belirtilerek turuncu kod iptal edilmiştir. Sağlıklı ölçümün yapılmadığı ortamda turuncu kod neye göre, kime göre iptal edilmiştir?

Sonraki süreçte hastaların, yoğun bakım hastalarının, acil ameliyata alınması gerekenlerin ve çalışanlarımızın ne olacağı, neler yapılacağı hala bilinmemektedir."

"SOSYAL DEVLET NE İŞE YARAR?"

"Kendi sağlığından endişe duyan sağlık emekçisi, hastaların sağlığıyla ne kadar verimli meşgul olabilecek?" sorusunu soran Uğur, "Bir ülkede hastanede dahi güvenlikten şüphe duyuluyorsa, biz vatandaş kendimizi nerede güvende hissedeceğiz? Vatandaşın sağlığını koruyamayan “sosyal devlet” ne işe yarar?

Sağlık emekçileri olarak her türlü koşulda, savaşta, kimyasal sızıntıda, depremde ve tüm felaketlerde canla başla çalışacağımız aşikardır. İş bu durumlarda, hangi ekipmanla çalışmamız gerektiği bilgisi ve ekipmanını sağlayacak, tahliyede ne yapmamız gerektiğini yönlendirecek iş sağlığı ve güvenlik uzmanlarına duyulan ihtiyaçtır.

Can’ımızla, dişimizle, tırnağımızla sahiplendiğimiz mesleğimizi güvenle icra etmek istiyoruz. Bizler iyileştirmek için gece gündüz çabalarken hastalarımızı ihmallerinizden dolayı kaybetmemek istiyoruz. Beklentimiz asgari, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" dedi.

Hastanenin yangın merdivenin ise böyle görüntülendi. Yangın merdivenin yaklaşık 1.5 yıldır bu halde olduğu bilgisi edinildi.