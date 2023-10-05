Hastanede hijyen sorunu büyüyor! Koridorda fareler cirit atıyor
Sık sık yaşanan şiddet olaylarıyla gündemde olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu kez hijyen skandalıyla tartışma konusu. Hastane koridorlarında fare görüldüğü ortaya çıktı. Sağlık emekçileri, “Bu durum kabul edilemez” dedi.
Şiddet olaylarının sık yaşanması nedeniyle iller arası atamalarda en düşük puanlı olan, sağlık emekçilerinin tercih etmediği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (EAH) karnesindeki kırıklar her geçen gün artıyor.
Şiddet olaylarıyla sicili kabarık olan hastaneden hem yurttaşlar hem de sağlık emekçileri temizlik ve hijyen koşulları yönünden şikâyetçiydi. Söz konusu hastanenin koridorlarında fare görüldü.
(Derya Uğur)
İDARECİLER GÖREVE ÇAĞRILDI
Ankara EAH’nin yetersiz hijyen koşullarına teslim edilmesine tepki gösteren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, şunları kaydetti:
“Bu içler acısı durumu kabul etmemiz mümkün değil” dedi. Uğur sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin başkentinde, ülkemizin gözbebeği bir kurumumuzun içine sokulduğu bu içler acısı durumu, her şeyden önce bir sağlık çalışanı olarak kabul etmemiz mümkün değil. İnsan sağlığı gibi son derece hayati bir alanda hizmet veren hastanelerde hijyenin sağlanması oldukça önemli. İdareciler, bu görüntüler karşısında umarız gereğini yaparlar.”
Hastanelerin, farelerin ve şiddetin kol gezdiği kurumlar haline dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini belirten Uğur, “Sağlık çalışanlarımızı güvenli ve hijyenik ortamda hizmet üretme talebi, yurttaşlarımızın da güvenli ve hijyenik ortamda sağlık hizmeti alma hakkı en doğal insan hakkıdır” diye konuştu.
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