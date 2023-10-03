İngiltere'de trans bireylere hastane yasağı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 17:50

Güncelleme: 03.10.2023 - 17:50

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, trans hastaların sadece kadın ve erkeklerin kaldığı hastane odalarında tedavi görmelerinin yasaklanacağını açıkladı. Muhafazakar Partili Barclay, partisinin Manchester'daki konferasında aktivistlere yaptığı konuşmada, hastaların aynı biyolojik cinsiyetten biri tarafından bakım göre isteğine de saygı gösterileceğini söyledi.

Barclay, bu yılki Muhafazakâr Parti konferansının "uzun vadeli kararlar" almayı taahhüt eden sloganına atıfta bulunarak, "Bunu şimdi doğru yapmazsak, uzun vadeli sonuçlar kadınların ve gelecek nesillerin korunması için çok ciddi olabilir" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Barclay, değişikliklerin "tüm hastaların mahremiyetini, onurunu ve güvenliğini koruyacağını" söyledi. Barclay, istişarenin ardından önerileri yürürlüğe koymak için Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) anayasasını güncelleme sözü verdi.

MUHAFAZAKARLAR TEPKİLİ

Ancak Barclay'ın sözleri ılımlı Muhafazakarlar arasında tepkiyle karşılandı. Bir Muhafazakar milletvekili, "Bağnazlar tarafından korkutulmaktan bıktım ve insanların LGBT bireyler için hala bir yuva olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Birçoğumuz geri adım atmayacağız" ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

Bir başka üst düzey Muhafazakar milletvekili ise, "Çok sayıda bakan, konuşmalarında LGBT bireyleri olumsuz bir şekilde gündeme getirdi. Eğer bu bir seçim stratejisi için hazırlanıyorsa, işe yaramayacaktır" dedi.