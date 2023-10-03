Amasya'da doğum günü pastası yiyen 12'si çocuk 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Amasya'da doğum günü pastasından yedikten sonra rahatsızlanan 12'si çocuk 14 kişi tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 14:50
Amasya'da doğum günü pastası yiyen 12'si çocuk 14 kişi hastaneye kaldırıldı
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Amasya'da ortaokul öğrencisi 12 çocuk, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için İhsaniye Mahallesi'nde bir evde pasta kesti.

Pastayı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Aileler, çocukları kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.

Rahatsızlanan 12'si çocuk 14 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Rahatsızlık yaşayanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 


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