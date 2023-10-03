Amasya'da doğum günü pastası yiyen 12'si çocuk 14 kişi hastaneye kaldırıldı
Amasya'da doğum günü pastasından yedikten sonra rahatsızlanan 12'si çocuk 14 kişi tedavi altına alındı.
Amasya'da ortaokul öğrencisi 12 çocuk, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için İhsaniye Mahallesi'nde bir evde pasta kesti.
Pastayı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Aileler, çocukları kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.
Rahatsızlanan 12'si çocuk 14 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Rahatsızlık yaşayanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
- Halk TV'den 'Ayşenur Arslan' kararı
- İYİ Parti'de flaş hareketlilik
- Şampiyonlar Ligi'nde büst krizi: Maç iptal edildi!
- Enflasyon yılın zirvesinde!
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Yedi gündelik eşyanın kullanımına yasak!
- Polis, tartıştığı öğretim görevlisi kadını öldürdü
- Bahçeli'den kürsüde 'Soylu' mesajı