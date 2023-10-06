Hastanede randevu krizi: Göz sağlığı için 5 dakika yetmez

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 03:00

Hastanede randevu bulabilen de “sistemdeki 5 dakikada muayene ol” koşulu nedeniyle saatlerce kuyrukta bekliyor. Hekimler ise “Göz sağlığı için 5 dakika yetmez” diyor.

(Ali İhsan Ökten)

‘MUAYENE SÜRELERİ UZUN’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, göz branşında yaşanan randevu sorunlarının diğer branşlara göre daha yoğun olduğunu belirterek “Çünkü göz muayenesi biraz daha uzun sürer diğer muayenelere göre ve daha dikkat isteyen bir iştir. Onun etkisiyle muayene süreleri uzuyor. Bu var olan sistemle ilişkili zaten. Sağlıkta basamak sisteminin olmaması, ikinci, üçüncü ve basamağı çok fazla aşırı başvuru olması en büyük etkenler. 2022 sağlık istatistikleri yıllığı açıklandı. Orada aile hekimlerine başvuru oranı yüzde 39, ikinci ve üçüncü basamağı başvuru oranları yüzde 60’lar civarında. Biz bunu tersine çeviremediğimiz sürece ikinci ve üçüncü basamaktaki bu yığılmalar artacaktır. Bu sağlık sistemiyle ilgili bir sorun ve iktidar aynı sağlık sistemini devam ettirdiği sürece de bu sorunu çözmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

(Vedat Bulut)

‘İYİ BİR PLANLAMA LAZIM’

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise “Sağlık Bakanlığı göz hastalıklarıyla ilgili belli branş hastanelerini kapatmaya kalkınca var olan sorun giderek artıyor. Göz hastalıklarının uzmanlarının poliklinik sayılarının iyi planlanması gerekiyor. Sanayi kesimlerinde göz yabancı cisim yaralanmaları çok sık olur. Mesela buralarda göz hastalıklarının daha yoğun hizmet vermeleri gerekir” dedi.

Bulut sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Hekimlerin maddi haklarını artırırlarsa biraz daha yoğun poliklinik hizmeti vermeleri sağlanarak bu kuyrukları eritmeleri sağlanabilir. Ama bunun performansla yapılması uygun değil. Mesela bir günde bir hekimin bakabileceği hasta sayısı bellidir. Biyometride mesela üç dört tane teknik cihaz var. Hekimler hastaları o cihazlara oturtarak bakıyor ve bu da belli süre istiyor. Ancak 5 dakikada bir Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu verirseniz, geçerli teşhis koyup tedavi edilemeyeceği için vatandaş da devamlı polikliniğe başvurmak zorunda kalıyor. Çünkü bir ziyaretinde çözüm bulamamış oluyor. Halbuki tek bir seferinde uzun muayene süresiyle tedavisi sağlansa bu kuyruklar olmaz. Temel sorun bu.”