Diyarbakır'da 'randevulu' muska sırası: Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL

Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:29

Güncelleme: 31.08.2023 - 12:30

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu ev, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenler ile doldu.

Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor.

Fişle içeri girenler genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp sorunlarını anlatıyor.

Eve çoğunluğu kadınlar olmak üzere yaklaşık 300 kişi geliyor. Evde işi bitenler kağıda yazılı muskaları karşıdaki işyerinde 30 TL ücret karşılığında demirle kaplatıp ya kendi ya da çocuklarının boyunlarına takıyor.

'VIP HİZMET' ADI ALTINDA MUSKA

A.A.'nın aylık kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi. A.A.'nın ayrıca akşamları Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yaptığı öğrenildi.