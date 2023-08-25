Hastanede şiddeti 'normalleştiren' tatbikat! SES Ankara Şube Başkanı Yalçınkaya: Çözüm bu mu?

Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağır çalışma koşulları, şiddet olayları, ekonomik kriz yüzünden yurtdışına gidenleri hedef alarak “Gidiyorlarsa gitsinler” dediği sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların sonu gelmiyor. Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde ise önceki gün sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara karşı yapılan tatbikat tepki çekti.

Bir sağlıkçının rehin alınmasının canlandırıldığı videonun, gerçek sanılarak paylaşılmasının ardından hastane yönetimi, görüntülerin tatbikata ilişkin olduğunu açıkladı. Sağlık emekçileri, “tatbikatın sağlıkta şiddeti teşvik eden ve normalleştiren nitelikte olduğunu” belirterek tepki gösterdi.

Sosyal medyada ise “Şiddeti önlemek yerine, sağlık hizmeti verenleri hastanelerde saçma sapan tatbikatları vererek daha fazla şiddete kurban etmek istemenizin amacı nedir? Ne yapalım belimizde silah, üstümüzde çelik yelekle mi gezelim?”, “Bu tatbikatın yapılması bile başlı başına çöküştür. Hastanede bıçaklı saldırganın bir emekçiyi rehin aldığı tatbikat yapmak nedir?” ifadeleriyle eleştiriler art arda geldi. İl sağlık müdürlüğünün açıklamasında, canlandırmanın “Hastane Afet Planı Tatbikatı” kapsamında yapıldığı belirtildi.

(Kubilay Yalçınkaya)

‘SAĞLIKÇI NEDEN REHİN ALINIYOR?’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Sağlıkta şiddet bu kadar normalleştirilebilir. Burası karakol mu, banka mı? Sağlıkçı neden rehin alınıyor? Yangın, deprem tatbikatı gibi olağan görülmesi geldiğimiz noktayı gösteriyor” dedi.

Güvenlikle ilgili tatbikat yapılabileceğini ancak bir sağlık emekçisi olarak hastanede karakoldan ve cezaevinden daha fazla güvenlik görevlisi görmenin kendisini rahatsız ettiğini belirten Yalçınkaya, “X-Ray cihazından geçmek gerçekten rahatsız ediyor. Sanki bu önlemler olmazsa olmaz, bu tatbikatlar gerekli gibi düşündürerek şiddeti normalleştiriyorlar” ifadelerini kullandı. Yalçınkaya, “Şiddet ortaya çıkınca ‘Nasıl mücadele edeceğiz?’ noktasına odaklanmış oluyoruz. Odaklanmamız gereken, şiddeti nasıl engelleyeceğimiz” diye konuştu.

‘RANDEVU SORUNU ÇÖZÜLMELİ’

Tatbikatın, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) masasının önünde olmasına işaret eden Yalçınkaya, “Bakanlık, MHRS randevu sorununu çözdüğünde sağlıkta şiddeti engelleme anlamında daha isabetli karar almış olur. Görüntüde ‘Öncelikli, hızlı ve kaliteli hizmet almak için’ şeklinde reklam yazısı var. Bu beklentinin yaratılması, sağlık hizmetlerinde bunun önemli olduğunun vurgulanması hasta ile sağlık emekçisini karşı karşıya getiriyor. Aslında bu sloganlar bizi bu hale getirdi” ifadelerini kullandı.