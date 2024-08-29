Hastaneye gitti, 56 yıldır tek böbrekle yaşadığını öğrendi

Yayınlanma: 29.08.2024 - 09:46

Güncelleme: 29.08.2024 - 10:46

Emekli İsmail İlman kanlı idrar şikayetiyle Bursa'da özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde, 56 yaşındaki hastanın tek böbreği olduğu ve bu tek böbreğinde de 15 santimetrelik bir kitle olduğu tespit edildi.

Hastanın durumu üzerine gittiği hastanelerde böbreğinin alınması ve ömür boyu diyalize bağlı kalması uygun görüldü. Hastanın diyalizi reddetmesi üzerine üroloji bölümünden Doç. Dr. Ahmet Şahan bu ameliyatı yapabileceğini ve tek böbreği kurtarmak istediğini söyledi. Bunun üzerine hasta ameliyatı kabul etti. Dr. Şahan ve ekibi tarafından yaklaşık 4 saatte gerçekleştirilen ameliyatta böbrekten 15 santimetre tümörlü kitle alındı.

Tek böbreğinin 3’te 2’sini kaybeden hastanın ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Doktorların yaptığı tetkikler sonucunda hastanın durumunun iyi olduğu ve taburcu olacağı öğrenildi. Hastanın diyalize bağlı olmadan sağlığına kavuşacağı ifade edildi.

“AHMET HOCA BABAMI KURTARMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Doç. Dr. Ahmet Şahan ile tanışmalarının ardından babasının ameliyata girmeyi kabul ettiğini söyleyen Oğuz İlman (26), “Babam 56 yaşında. Birkaç gün önce babamın idrarında kan olması şikâyetiyle hastaneye gittik. Hastanede babamın tek böbreği olduğunu ve böbreğinde 15 santimetre kitle olduğunu öğrendik. Birkaç hastaneye gittik. 2 hastanenin heyeti böbreğinin alınması ve diyalize bağlanmasına karar verdiler. Babam makineye bağlanmak istemiyordu. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Ahmet hocayı bulduk, tanıştık. Ahmet hocayla konuştuk, ilgisi alakası hoşumuza gitti. Ahmet hoca "babamı kurtarmak istediğini" söyledi.

Biz "düşünelim" dedik, bizi aradı ve bu riskli ameliyatı yapıp böbreği korumak istediğini söyledi. Biz de ameliyatı kabul ettik. Uzun bir ameliyat oldu. Normalde 3 saat süren bu ameliyat 5 saate yakın sürdü. Ameliyat yapılalı üç gün oldu, babamın durumu iyi. Ameliyattan sonraki ikinci gün babam yürümeye başladı, Ahmet hoca "bugün taburcu olabilirsiniz" dedi. Kendisine ne kadar dua etsek azdır, ömür boyu "duacısı olacağız". Birkaç işlemden sonra taburcu olabiliriz. Her şey iyiye gidiyor” dedi.

“GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞIRDIK"

Babasının 56 yıldan beri tek böbrekle sıkıntı yaşamadan hayatına devam etmesinden şaşkınlık duyduklarını belirten İlman, “Babam çift yumurta ikiziydi, doğuştan tek böbrekli doğmuş. Babam 300 gram doğmuş, tek yumurta ikizi 1 kilogram doğmuş. Babam için "yaşamaz" demişler ama diğer kardeşi yaşamamış. Babam hiçbir sıkıntı yaşamadığı için biz 56 yıl sonra tek böbreği olduğunu öğrendik. O böbreğinde de kitle vardı ama çok şükür kurtardık. Babamın tek böbreğinin olduğunu ilk duyduğumuzda çok şaşırdık. Normalde günde iki paket sigara içerdi, 25 yıl çalıştı ve 6 yıldır emekliydi. Gerçekten çok şaşırdık. Babam askere de gitmemişti, biz boy ve kilodan olduğunu düşünüyorduk ama tek böbrekli olduğu için elemişler” şeklinde konuştu.

“TEK BÖBREĞİ OLDUĞUNDAN DİYALİZ İHTİYACINDAN KURTARMAK İSTEDİK”

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan, zorlu bir operasyonla hastayı kanserden ve diyalizden kurtardıklarını belirterek, “İsmail Bey 56 yaşında doğuştan tek böbrekli, sol böbreğinde de tamamen rastlantısal 15 santimetre bir kitle saptandı. Böbreğinin 3’te 1’lik kısmı çalışıyor ve böbrek değerleri sınırlarda.

Dış merkezlerde böbreğinin tamamen alınmasının uygun olacağı düşünülmüş. Normalde diğer böbreği sağlam olsa biz de böbreğin alınmasını önerirdik. Ama tek böbreği olduğundan dolayı diyaliz ihtiyacından kurtarmak istedik. Hastamıza parsiyel nefrektomi yani böbrekte kanserli kısmı alarak geri kalan kısmının korunmasını amaçladık. Normal böbrek kitlelerinde genellikle 7 santimetre kadar kapalı yolla parsiyel yapıyoruz. Ancak bu kitle ileri evrede ve 15 santimetre. Damarlara bitişik ve toplayıcı sisteme yakın bir tümördü.

Biz burada hastamızı diyalizden kurtarmak için parsiyel şansımızı denedik. Asılında çok zorlu bir kitleydi, ameliyatı da oldukça zorlu geçti, yaklaşık 4-5 saat sürdü. Kapalı yolla damarları bulduktan sonra kitlenin büyüklüğünden dolayı kapalı devam edemeyeceğimiz anladık. Açığa geçip kitlenin olduğu kısmı çıkartarak böbreği koruduk. Hastamız bugün üçüncü gününde, diyaliz ihtiyacı olmadan günlük ortalama 2 bin CC’ye kadar bir idrar çıkışı var. Böbrek değerleri biraz yükseldi ama şu an için beklediğimiz değer. Bunun ilerde daha da düzelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“HASTANEMİZİN İMKANLARI SAYESİNDE BAŞARDIK”

Zorlu ameliyatlarda hastane donanımının önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ahmet Şahan, “Böyle zorlu bir vakayı hastanemiz sayesinde yaptık. Bu işlemi biz cerrahi olarak yaptık ama burada yapılan işlem sadece cerrahi değil hastanenin donanımlı olması, nefroloji, anestezi ve diğer bölümlerin etkisiyle böyle komplike bir işlemi gerçekleştirmiş olduk. Hastamızı diyalizden kurtardığımız için çok mutluyuz. Hastamıza şifalar olsun” dedi.

“HASTAMIZIN DİYALİZ İHTİYACI ORTADAN KALDIRILDI”

Başarılı bir ameliyat olduğunu söyleyen Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver, “Hastamız bize geldiğinde tek böbrekli ve o tek böbreğinde de komplike bir tümörü vardı. Daha önce hastamıza o böbreğin de tamamen alınacağı ve ömür boyu diyalize bağlı kalınacağı söylenmişti. Biz hastamız değerlendirdiğimizde acaba sadece tümörü çıkartarak ve böbreğin bir kısmını da bırakarak hastayı da diyalizden kurtarmayı amaçladık. Değerlendirdik, operasyon da gayet başarılı geçti. Hastamızın durumu gayet güzel. Yakında taburcu olacak. Kendisine sağlıklı günler diliyoruz” ifadelerini kullandı.