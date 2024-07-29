Kriz yok diyenler bu ilana baksın: Şanlıurfa'da borçlarını ödeyemeyen yurttaş böbreklerini satışa çıkardı!
Giderek derinleşen ekonomik kriz en çok yurttaşı etkiliyor. Bunun son örneği de Şanlıurfa’da yaşandı. Borçlarını ödemek için birçok yolu denediğini söyleyen ancak herhangi bir çözüm yolu bulamayan M.T. (31) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bir yazı yazarak böbreklerini satışa çıkarmak istediğini söyledi.
Bankaya ve esnafa 100 bin liraya yakın borcu olduğunu belirten M.T.'ye Cumhuriyet ulaştı. M.T, “Borçlarımı ödeyemediğimden dolayı intihar etmeyi denedim ama cesaret edemedim. Bunun üzerine CİMER’e yazı yazdım ve borçlarıma karşılık olarak böbreğimi satışa sundum” dedi. Yetkililerle defalarca görüşmeye çalıştığını ancak Şanlıurfa Valiliği’nden içeriye alınadığını iddia eden M.T. “Beni Valiliğin çevirimiçi ‘Açık Kapı’ uygulamasına yönlendirdiler. Onlarla görüştüm fakat bana ‘Vali iş bulma konuları hakkında kimseyle görüşmüyor.’ dendi” diye konuştu.
Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından bir iş insanının Vali’yi ziyaret etmesine yönelik paylaşıma da değinen M.T. “Bizim gibi yoksul ve yoksullaştırılmış insanlarla görüşmeyi tercih etmiyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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