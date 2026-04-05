Hatay'da çöl tozuna karşı bağışıklık uyarısı

Orta Akdeniz üzerindeki alçak basınç sistemiyle Sahra'dan taşınan çöl tozu kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlar, solunum ve görüşü güçleştiren çöl tozuna karşın beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

Diyetisyen İzem Zekiye Tüm, bu süreçte bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Nefes darlığı, öksürük ve alerjik reaksiyonlar sık görülüyor. Bunun yanında vücutta oksidatif stres oluşuyor, yani hücreler daha hızlı yıpranıyor. Doğru beslenmeyle bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve vücudu zararlı etkilere karşı koruyabiliriz” diye konuştu.

Antioksidan içeriği yüksek besinlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Tüm, “C vitamini açısından zengin meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, zeytinyağı, ceviz ve badem gibi sağlıklı yağlar tüketilmeli. Aynı zamanda zerdeçal ve zencefil gibi doğal anti-inflamatuar besinler bağışıklığa destek sağlar. Su tüketimi de vücuttan toksinlerin atılması konusunda önemli. İşlenmiş gıdalar ve aşırı şeker tüketiminden uzak durulmalı” dedi.

Toz bulutlarının engellenemeyeceğini belirten Tüm, bu yüzden yaşam tarzının düzenlenerek etkisinin azaltılabileceğini kaydetti.