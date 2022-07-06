Havaların ısınmasıyla böbrek ve idrar yolları taşlarına dikkat

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:00

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hastanelerde böbrek ve idrar yollarında oluşan taşlardan dolayı vaka artışlarının olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Alper Başakcı, bol su tüketiminin önemini hatırlattı.

Böbrek ve idrar yollarındaki taşların neden oluştuğunu ve tedavi yöntemlerini açıklayan Op. Dr. Alper Başakcı "Özellikle havaların ısındığı şu dönemlerde hastaların acil servisimize ve polikliniğimize en çok başvurma sebepleri arasında böbrek taşı ve idrar yolları taşları rahatsızlığı yer alıyor.

Hastalarda suyu az içmesine bağlı olarak yan ağrısı, idrarda yanma, kanama şikâyeti oluşuyor. Böbreğin içindeki sıvının az olmasından dolayı biriken mineraller taş oluşumuna neden oluyor. Gelen hastalarımızı değerlendirdikten sonra muayene ediyor sonra çeşitli tahliller istiyoruz. En son gerekir ise ultrason veya tomografi çektiriyoruz, bu şekilde taşın nerede olduğunu, onun dışında da böbrekte veya başka bir yerde bir sıkıntı var mı, yok mu diye değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Tedavi yöntemlerini aktaran Op. Dr. Başakcı, “Böbrek taşları herhangi bir idrar kanalının belli bölgelerinde oluşabiliyor. Böbrek içinde, böbrekten çıkmış, idrar torbasının içinde oluşmuş taşlar var. Tedavi olarak ise önerdiğimiz yöntem, lazer ile taş kırma yöntemi. Biz bu yöntemi kullanmaktayız. Hasta uyur vaziyetteyken, idrar kanalından girerek böbreğin veya idrar kanalının herhangi bir yerinde taşa ulaşarak lazerle delerek, paramparça yapıyoruz.

Onun dışında çeşitli tedavi alternatifleri de var 4 milimin altındaki taşların yüzde 80’i kendiliğinden düşmektedir. Bu tür hastalara idrar çıkışını arttırmak için bol sıvı almak ve ağrı kesicini vererek tedavisini tamamlıyoruz” şeklinde ifade etti.

"KISA SÜREDE TEDAVİ MÜMKÜN"

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Başakcı, “Artık açık cerrahi neredeyse hiç yapmıyoruz. Eğer böbreğindeki taş çok büyükse yani 2 santimin üzerindeyse yan taraftan böbreğin arka kısmından girerek yaklaşık 1 santimlik kalem büyüklüğünde bir kanal oluşturarak taşa ulaşıp taşı tamamen temizleyebiliyoruz.

Hastalara önerim böbrek taşlarını ihmal etmesinler, kısa sürede işlerine veya evlerine dönebildikleri tedavi yöntemleri var. Genelde ihmal ediyorlar, ihmal ederlerse böbrek çalışmamaya başlıyor. Mutlaka bol su içmelerini, bu dönemde hareket etmelerini, onun dışında da eğer böyle bir durum olduğu zaman mutlaka bir doktora üroloji uzmanına başvurmalarını öneriyoruz” dedi.



