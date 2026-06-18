Hekim Birliği Sendikası’nda genel kurul iptal edildi: Mahkemeden kayyım kararı

Hekim Birliği Sendikası’nın 2. Olağan Genel Kurulu’na ilişkin açılan “usulsüzlük” davasında mahkeme, genel kurulun iptaline ve sendikaya kayyım atanmasına hükmetti. Karar, seçim sürecinde yaşandığı öne sürülen tartışmaların yargıya taşınmasının ardından geldi. Davaya bakan mahkeme, genel kurul sürecinde delege yapısı ve seçim uygulamalarına ilişkin usulsüzlük iddialarını değerlendirdi. İnceleme sonucunda mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ve sendikanın geçici olarak kayyım tarafından yönetilmesine karar verildi. Kararın henüz istinaf ve temyiz süreçlerinden geçmediği, bu nedenle kesinleşmesinin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından netleşeceği belirtildi.

Cumhuriyet’e konuşan Davacı Genel Başkan Yardımcısı Özgür Öz, genel kurul sürecinde çeşitli usulsüzlükler yapıldığını öne sürdü. Öz, delege yapısında hatalar bulunduğunu, toplantıların ve karar süreçlerinin tartışmalı şekilde yürütüldüğünü ve seçim sürecinin bu nedenle adil olmadığını savundu. Ayrıca bazı yönetim kararlarının delegasyon yapısını etkilediğini ve seçim yerinin değiştirilmesi gibi uygulamaların süreci zedelediğini ifade etti.

‘HUKUKSUZLUKLARLA BİR SEÇİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ’

Delegasyon ve seçim yerinin değiştirilmesine ilişkin iddiaları da dile getiren Öz, şu ifadeleri kullandı: “Tüzüğü yanlış yorumlama kaynaklı bir dağılım hatası vardı. Düzelttikten sonra biz bunu Bayraklı ilçe seçime gönderdik. Ki normalde ilçe seçim kurulu orasıydı. Ama doğru delegasyona gitmeme adına seçim yerini bu yeni oluşturdukları yetiştirdikleri yönetim kurulu kararıyla değiştirip Konak’a aldılar.” Öz, sürecin hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmesinde ise şunları söyledi: “Bu şekilde seri hukuksuzluklarla bir seçim gerçekleştirildi ve biz bununla ilgili genel kurulu iptali yönünde bir dava açtık ve dün hakim bunun hukuksuzlukları tescilledi. Genel kurulu iptal etti. Kayyum atamasına karar verdi.”

YENİ SEÇİM GÜNDEMDE

Kararın kesinleşmesi halinde sendikada yeniden seçim sürecine gidilmesi öngörülüyor. Kayyım yönetiminin, demokratik usullere uygun yeni bir delegasyon ve seçim süreci organize etmesi bekleniyor. Sürecin ne kadar süreceğine ilişkin kesin bir takvim bulunmazken, hukuki aşamaların seyrine göre yeni genel kurulun tarihi netleşecek.