Hekime başvuru sayıları uçtu

Yayınlanma: 07.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.05.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın 2022 Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda yurttaşların hekime başvuru sayılarını içeren veriler, sağlık hizmetlerine ulaşımda yaşanan sorunları ortaya koydu. Buna göre birinci basamak sağlık kuruluşlarında 2021’de 245 milyon 525 bin olan hekime başvuru sayısı, 2022’de 340 milyon 713 bine çıktı. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına ise 2021’de 430 milyon 126 bin yurttaş başvururken 2022’de bu sayı 513 milyon 615 bin oldu. Türkiye, hekime müracat sayısında 41 OECD ülkesi arasında Güney Kore, Japonya ve Slovakya’nın ardından dördüncü sırada yer alıyor. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de 1.9 olan kişi başı hekime müracat sayısı 2022’de 59’a yükseldi.

Hastanede yatan hasta ve ameliyat sayıları da bir önceki yıla göre ciddi oranda artmış durumda. Hastanelerde yatan hasta sayısı, 2021’de 11 milyon 758 bin iken 2022’de bu sayı 13 milyon 280’e çıktı. Toplam ameliyat sayılarına bakıldığında da 2021’de 4 milyon 704 bin ameliyat gerçekleşirken 2022’de 5 milyon 773 bine yükselerek son 5 yılın en yüksek verisine ulaştı.

"İŞ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYORLAR"

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Sağlık hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarına başvurular artarken, bu kurumların sayısının aynı oranda artış göstermemesi, sağlık hizmeti sunan personel sayısının ihtiyaca göre istihdam edilmemesi hizmette aksamalara yol açıyor. Bu durum da sağlık emekçilerinin yoğun iş yükü altında ezilip, tükenmişlik sendromu yaşamalarına yol açıyor” dedi.





