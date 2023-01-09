Hekimler 'Özel Hastaneler Yönetmeliği'ni protesto etti: 'Patron sağlık bakanı istemiyoruz'

Yayınlanma: 09.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 02:00

Fotoğraflar: Vedat Arık

Eylemde Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası yer alırken birçok sağlık meslek örgütü ve CHP’li milletvekilleri yer aldı. Sağlık çalışanları, "Patron sağlık bakanı istemiyoruz" ve "Serbest meslek hakkımız engellenemez" sloganları attı.

İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Güray Kılıç’ın okuduğu basın açıklamasında, “Sağlık Bakanlığı, 6 Ekim 2022’deki yönetmelik değişiklikleriyle serbest meslek hakkını kullanan hekimler özel sağlık kuruluşlarıyla sözleşmeleri yoksa hastalarının tedavilerini yarıda kesmek zorunda kalacak. Bu nedenle açtığımız davalar ve yapılan etkinlikler üzerine 7 Ocak 2023’te yönetmelikler yeniden değiştirilmiştir” dedi.

Kılıç, önceki gün gelen düzenlemeyle yeni muayenehane açacak olan 60 yaş altı hekimler için 6 Ekim Yönetmeliği’ndeki tüm kısıtlamaların devam edeceğini belirterek “Hiçbir kamu yararı içermediği gibi anayasaya, hukukun temel ilkelerine de aykırı olan, 6 Ekim ve 7 Ocak Yönetmelik değişiklikleri acilen geri çekilmelidir” dedi.