Hekimler, TUS sonuçlarındaki şüphelere dikkat çekerek ‘Güven zedeleniyor’ dedi

Yayınlanma: 16.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.09.2024 - 10:22

2024-TUS 2. Dönem sınav sonuçlarındaki puan kesintilerine ilişkin şüphelere dikkat çeken Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Gökhan Doğramacı, “ÖSYM’nin düzenlediği TUS gibi adayların mesleki geleceğini şekillendiren, adalet ve şeffaflığın temel olması gereken bir sınavda, ortaya çıkan iddialar kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır” dedi. Yapılan sınavda, puan kesintilerinin sadece adayların beyanlarına dayandırıldığı iddia edildiğine işaret eden Doğramacı, “Birçok adayın, uzmanlık alanına yerleşip yerleşmediği henüz belli değilken ‘Uzmanlık öğrencisi değilim’ seçeneğini işaretlemiş, ancak sonrasında uzmanlık alanlarına yerleştirildikleri halde puan kesintisinin yapılmadığı şüphesi ortaya çıkmıştır. Yönetmelik gereği bu adaylardan yüzde 5 puan kesintisi yapılması gerekirken, bu durumun göz ardı edildiği ve birçok aday haksız bir avantaj sağladığı iddia edilmektedir” ifadelerini kullandı. Doğramacı, “Bu durum, yalnızca beyana dayanan bir sistemin hatalara açık olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. ÖSYM’nin sınav güvenliğini ve adaletini sağlaması gereken en önemli konulardan biri bu tür beyanların doğru ve sistematik bir şekilde kontrol edilmesidir. Aksi takdirde, hatalı beyanlar sistemin bütün güvenilirliğini sarsmaktadır” diye konuştu.

DANIŞTAY’A ‘İPTAL DAVASI’ AÇILDI

TUS’ta puan kesinti oranlarının, 16 Mayıs’ta yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile yüzde 2’den 5’e çıkarıldığına işaret eden Doğramacı, “Hekim Birliği olarak, haklı beklenti ilkesine aykırı bu değişiklik için Danıştay’da iptal davamızı açtık ve davamız halen devam ediyor. Puanlar hesaplanırken bazı adaylardan yüzde 2, bazılarında ise yüzde 5 kesinti yapıldığı iddia edilmektedir. Bu durum, sınav sonuçlarına olan güveni ciddi şekilde zedeliyor. ÖSYM’nin yönetmelik hükümlerini eksiksiz ve adil bir şekilde uygulaması beklenirken, böylesi tutarsız bir uygulamanın ortaya çıkması kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

‘ÖSYM AÇIKLAMA YAPMALI’

Doğramacı, sendikasının TUS’a ilişkin taleplerini şöyle sıraladı:

“. 2024-TUS 2. Dönem sınav sonuçlarının yeniden gözden geçirilmesi ve puan kesintilerinin yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. Tüm adaylar eşit şekilde değerlendirilmelidir.

. Puan kesintilerinin aday beyanlarına dayandırılması yerine, bu beyanların doğruluğu sistematik olarak kontrol edilmelidir. Bu süreçte şeffaflık sağlanmalı ve hatalı beyanlar sonucunda haksız avantaj sağlayan adaylar tespit edilmelidir.

. ÖSYM, yaşanan bu iddialar ilgili detaylı ve şeffaf bir açıklama yapmalıdır. Adayların sınav sonuçlarına güveni tamamen sarsılmış durumdadır ve bu güvenin yeniden tesis edilmesi ÖSYM’nin sorumluluğundadır.”