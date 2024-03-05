TUS sınav giriş yerleri açıklandı mı? TUS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, TUS/1 sınav tarihi belli oldu. Peki, TUS sınav giriş yerleri açıklandı mı? TUS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:27
TUS sınav giriş yerleri açıklandı mı? TUS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
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2024 TUS/1 sınav tarihi, Tıp Fakültesi mezunları tarafından merakla araştırılıyor. Doktorluk mesleğine adım atmak ve istedikleri branşı seçmek için TUS'a hazırlanan binlerce kişi tarih sorgulamalarına başladı. Sınava girecek adaylar bir yandan da sınav giriş belgelerinin duyurulmasını bekliyor. Peki, TUS sınav giriş yerleri açıklandı mı? TUS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

TUS7/1 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 TUS takvimi sonrasında 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Buna göre; TUS 1. dönem sınavları 17 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

TUS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

TUS sınav giriş yerleri, 17 Mart'ta yapılacak sınav öncesinde sorgulanmaya başladı. 2024 TUS 1. dönem sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.


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